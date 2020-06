Alex Zanardi, le parole prima dell’incidente partire per la tappa: “Via che la strada è lunga”, il video su Instagram.

“Via che la strada è lunga!”. Con queste parole Alex Zanardi aveva salutato gli abitanti di Brolio, frazione di Castiglion Fiorentino, prima del gravissimo incidente in handbike di questo pomeriggio, nei pressi di Pienza, in provincia di Siena. Prima di partire per la tappa della staffetta “Obiettivo tricolore”, Zanardi aveva pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram. Video nei quali ringrazia gli abitanti di Brolio, mostrando ai followers l’omaggio che questi ultimi gli avevano donato al suo arrivo.

Alex Zanardi, le parole prima dell’incidente: “Via che la strada è lunga”, il video su Instagram

“Solo in Italia accadono certe cose. Grazie ragazzi vi voglio bene!”, ha esclamato Alex Zanardi poco prima di partire per la tappa della staffetta Obiettivo tricolore, una competizione di atleti paralimpici. Il campione bolognese ha mostrato nelle sue stories di Instagram l’omaggio ricevuto dagli abitanti della frazione di Castiglion Fiorentino, che lo hanno accolto con caloroso affetto. Un ciondolo a forma di cuore con un tricolore, e la frase “Benvenuti a Brolio”. Sorrisi ed emozioni, nel video pubblicato proprio qualche ora prima del grave incidente, avvenuto in provincia di Siena.

Secondo le prime informazioni sulle dinamiche dell’incidente, l’handbike di Zanardi procedeva in discesa quando si è scontrata con un camion, che proveniva dalla direzione opposta. Zanardi avrebbe perso il controllo dell’handbike, finendo nella corsia opposta. Il pilota è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso e, come riporta il primo bollettino medico, le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato. Il pilota è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia.