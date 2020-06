Baby K e Chiara Ferragni, pronte per il nuovo progetto insieme: “Manca pochissimo”, la cantante decide di spoilerare sul suo account Instagram

Come ben sappiamo Chiara Ferragni è certamente uno dei volti più influenti e seguiti del pianeta, la prima vera imprenditrice digitale e colei che il lavoro della Influencer l’ha inventato. Chiara nel corso degli anni ha creato un vero e proprio impero e non ci stupisce che sia tra le più seguite, prima di le solo Cristiano Ronaldo, Leo Messi e le sorelle Kardashian. La Ferragni è una vera e propria istituzione nel mondo dei social, ma anche della moda. Ultimamente però sta allargando i propri orizzonti iniziando a lavorare anche in settori diversi da quelli abituali, cimentandosi anche nell’istruzione e nel mondo della cosmesi. Qualche mese fa ha infatti creato una propria linea di cosmetici in collaborazione con un grande marchio. Ha infatti collaborato con Lancome per una palette in varie colorazioni e dei lipstick. Solo qualche settimana fa, invece, Chiara Ferragni aveva pubblicato una serie di video e di storie al fianco di una delle artiste pop e rap più amate in Italia, Baby K. Le due biondissime e più glamour che mai sono apparse insieme su un set di riprese…

Baby K e Chiara Ferragni, pronte per il nuovo progetto: “Manca pochissimo”

Due bellezze davvero disarmanti insieme per un progetto sicuramente speciale. Solo qualche settimana fa la Ferragni e Baby K si erano immortalate su un set di riprese vestite di tutto punto e con un make up davvero glamour. Le due donne indossavano infatti degli abiti molto eleganti e luccicanti, i capelli biondissimi con delle morbide onde e un trucco focalizzato soprattutto sugli occhi. Sul set era presente anche un elemento davvero eccezionale… Stiamo parlando di un’Alfa Romeo Giulietta Special, con tettuccio cabrio, interni in pelle con rifiniture in canna da zucchero che riprende il colore della carrozzeria. Durante il set le due non svelarono alcun particolare in merito alla loro presenza insieme, ma adesso pare proprio che la cantante voglia dare un piccolo indizio…

Le due come potere ben vedere appaiono, una seduta al volante e l’altra sul cofano… Baby K non da molti indizi, ma dal video si può immaginare che forse la loro collaborazione sia per motivi musicali. Quindi la domanda sorge spontanea: “Questi pochi secondi pubblicati sono l’anticipazione di una nuova Hit della cantante?“