Benedetta Rossi rassicura i fan: “Ha ripreso a dormire sereno”, cosa è successo e cosa ha raccontato sul suo profilo Instagram.

Tra le food blogger, lei è in assoluto una delle più amate e seguire del momento. Parliamo di Benedetta Rossi, che con il suo Fatto in casa da Benedetta ha letteralmente conquistato milioni di fan. Le sue ricette sono tra le più seguite del momento, sia sul blog che sul canale Youtube. Ma è anche su Instagram che Benedetta è una vera e propria star. Il suo profilo conta ben 3 milioni di followers! Ed è proprio nelle sue Instagram stories che questa mattina la blogger ha dato il buongiorno ai fan con una splendida notizia. Il suo adorato cagnolone Nuvola ha avuto un piccolo problema nei giorni scorsi, che non lo ha fatto dormire bene. Per fortuna, adesso, è stato tutto risolto. Ecco cosa ha raccontato la Rossi nei video.

Benedetta Rossi rassicura i fan: “Ha ripreso a dormire sereno”, cosa è successo al suo cane Nuvola

“Oggi è una bellissima giornata perché Nuvola ha dormito tutta la notte, vero Nuvola? Forse abbiamo trovato il piccolo problema!”. Con queste parole Benedetta Rossi dà iò buongiorno ai suoi followers di Instagram, mostrando nelle stories il suo amato cane. Nelle stories successive, Benedetta racconta che Nuvola, come i bambini piccoli, si svegliava la notte a causa delle coliche. E che, provando con le gocce che si danno ai neonati, sono riusciti a risolvere il problema. La food blogger ironizza: “Nuvola a saperlo prima! Non ci hai fatto dormire per due mesi, ce lo volevi dire che avevi un po’ di mal di pancia la notte?”. Ecco uno screen tratto dalle stories:

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene! E voi, cosa aspettate a seguire le avventure social ( e le gustosissime ricette!) di Benedetta Rossi? Non ve ne pentirete!