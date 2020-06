Bettie Jo Elmore oggi, come è diventata la protagonista di Vite al Limite dopo la dieta del Dottor Nowzaradan.

Vite al limite è uno di quei programmi che, una volta iniziato a vederlo, vi terrà incollati allo schermo. Si tratta di un reality che segue per un anno la vita di pazienti gravemente obesi che vogliono tornare a prendere in mano la loro esistenza e si mettono a dieta. Seguono il regime alimentare imposto dal Dottor Nowzaradan e, se tutto va per il meglio, ricevono il via libera per l’intervento di chirurgia bariatrica. Bettie Jo Elmore è stata una paziente di Vite al Limite, la cui storia però, almeno inizialmente, non è stata segnata dal successo. Come sta oggi Bettie e come è diventata?

Bettie Jo Elmore di Vite al Limite: la sua storia

Bettie Jo Elmore di Vite al Limite ha avuto una storia e un percorso piuttosto complicato nel programma. Quando è arrivata dal Dottor Nowzaradan pesava 300 chili. si è subito prestata in modo ligio alla dieta e ha accompagnato l’alimentazione a una costante attività fisica. Però il suo percorso di dimagrimento è stato interrotto perché ha scoperto di essere incinta e di avere una grande massa ossea sulla colonna vertebrale che avrebbe potuto paralizzarla.

La storia di Bettie e l’incontro con il Dottor Nowzaradan

La donna però ha lottato duramente, ha messo da parte per il momento la perdita di peso in maniera massiccia, ha continuato a mangiare sano, ma si è preoccupata essenzialmente del figlio. Dopo la nascita del piccolo si è operata alla schiena e si è rimessa a lavorare seriamente con la dieta.

Bettie Jo oggi: come è diventata

Come sta oggi Bettie Jo Elmore di Vite al Limite? Potete vederlo voi stessi dal suo profilo Facebook. La donna sembra aver ripreso in toto la sua vita. Ha scoperto che la massa sulla schiena non era cancerosa ed è tornata dal Dottor Nowzaradan. Sembra che Bettie stia molto bene, ama suo marito come prima e la nascita del piccolo Preston ha dato una nuova sferzata alla sua vita.