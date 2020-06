Domenica In, ospiti 21 giugno: c’è anche l’amatissima conduttrice; le anticipazioni della prossima puntata.

Manca poco ad una nuova scoppiettante puntata di Domenica In. Si tratterà del penultimo appuntamento con la trasmissione di Mara Venier. La conduttrice, nonostante il brutto infortunio al piede, non ha mollato, continuando a tenere compagnia ai suoi telespettatori. Per i quali ha preparato delle splendide sorprese per la prossima puntata. Curiosi di scoprire chi saranno gli ospiti di domenica 21 giugno 2020? Tv Blog (anteprima Blogo) li ha svelati proprio qualche ora fa; ecco di chi si tratta.

Domenica In, ospiti 21 giugno: c’è anche l’amatissima conduttrice Milly Carlucci

Tutto pronto per la prossima puntata di Domenica in, la penultima di una stagione segnata da episodi non proprio piacevoli. Prima le difficoltà di portare avanti la diretta nel triste periodo del lockdown, poi la brutta caduta della Zia Mara, che ha riportato una frattura al piede. Nonostante tutto, la conduttrice veneta non ha voluto abbandonare il suo amato pubblico, al quale farà compagnia ancora per due settimane. Ma chi ci sarà nella prossima puntata di Domenica In, in onda domenica 21 giugno? Ebbene, Tv Blog ha anticipato tutti gli ospiti della puntata. La prima, super speciale, è lei, Milly Carlucci. Un incontro tra due regine della tv, quello che accadrà la prossima domenica. Milly sarà proprio in studio da Mara e, senza dubbio, parlerà della nuova edizione di Ballando con le stelle. Edizione che, a causa dello scoppio della pandemia, non è andata in onda a Marzo, come previsto: lo show del sabato sera dedicato al ballo partirà il 12 settembre.

Oltre a Milly Carlucci, ci sarà nuovamente Stefano De Martino, in collegamento da Napoli, reduce dal successo della prima puntata di Made in Sud. Ci sarà inoltre l’amatissimo cantautore Francesco Gabbani e, per la consueta parentesi sulla situazione Coronavirus, ci sarà il professor Fabrizio Pregliasco. Insomma, una puntata ricchissima e da non perdere! Appuntamento domenica, ore 14.00, su Rai Uno!