Elettra Lamborghini, la confessione social: “E’ il giorno più lungo della mia vita”, ecco a cosa si riferiscono le parole che la cantante ha pubblicato nelle sue storie Instagram.

Elettra Lamborghini ha un rapporto davvero molto aperto con i suoi followers. La cantante è solita utilizzare i social per condividere con i fan tutto quello che fa e quello che le succede, sia dal punto di vista lavorativo, sia in ambito privato e personale. E’ stato sui social, ad esempio, che ha annunciato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato, il dj Afrojack, ed è sempre sui social che ha mostrato le prime prove dell’abito da sposa. Non solo, però, perché Elettra usa il suo profilo Instagram anche per mostrare momenti della sua vita familiare o anche siparietti imperdibili con il suo compagno, del quale è davvero innamoratissima. Insomma, la cantante di ‘Musica (e il resto scompare)’ è un vero e proprio fenomeno del web, sempre pronta a tenere compagnia e strappare un sorriso ai suoi oltre 5 milioni e mezzo di followers, che la seguono con tantissimo affetto. Poco fa Elettra ha invece pubblicato delle storie in cui si è lasciata andare a una ‘confessione’: “Oggi sarà il giorno più lungo della mia vita”, ha detto. Ma a cosa si riferiscono le sue parole? Scopriamolo insieme!

Elettra Lamborghini è sempre molto presente e attiva sui social ed è solita condividere con i suoi fan tutto quello che fa e tutte le sue emozioni, sia quelle di gioia e felicità e sia quelle più tristi e nostalgiche. E’ il caso delle ultime storie pubblicate su Instagram, in cui la cantante ha confessato di stare trascorrendo una giornata che le appare interminabile. Volete sapere perché? Il motivo è che Elettra sta aspettando il ritorno del suo fidanzato, dal quale si è dovuta separare probabilmente per motivi di lavoro. A breve Afrojack tornerà da lei, ma l’attesa è il momento più difficile e per la cantante risulta davvero interminabile: “Oggi sarà il giorno più lungo della mia vita. Il mio amore torna domani e non vedo l’ora”, ha scritto Elettra, accompagnando le sue parole con tante faccine tristi e cuoricini.

Momento nostalgia, dunque, per la Lamborghini, che non vede l’ora di riabbracciare il suo fidanzato e futuro marito, del quale è davvero innamoratissima.