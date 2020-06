Elodie, nuovo cambio look per la cantante: la trasformazione è sorprendente, ecco come si è mostrata sui social.

La abbiamo vista in tantissime versioni. Dai capelli rosa all’epoca di Amici di Maria De Filippi al biondo platino di Sanremo 2020, fino ad arrivare alle lunghissime treccine afro, sfoggiate circa un mese fa, in concomitanza dell’uscita del singolo Guaranà. Ebbene, Elodie lo ha fatto ancora! Nuovo cambio look per la bellissima cantante, che dice addio alle treccine e si mostra in una versione del tutto diversa. Lo ha fatto in occasione della nuova hit, uscita proprio a mezzanotte di oggi, 19 giugno. Una hit che si candida a diventare uno dei tormentoni di questa estate. Si chiama ‘Ciclone‘ ed è in collaborazione con Takagi & Ketra, Mariah e Gipsy Kings. Curiosi di ammirare il nuovo look che Elodie ha scelto stavolta? Ve lo mostriamo subito!

Elodie, nuovo cambio look per la cantante: trasformazione sorprendente, si è mostrata così

Elodie dice addio ( almeno per ora) alle treccine afro e rivoluziona ancora la sua splendida chioma. La bellissima ex allieva di Amici di Maria De Filippi ci ha abituato, negli anni, ai continui cambiamenti di look. Ed è quello che è accaduto anche qualche ora fa. Sul suo seguitissimo profilo di Instagram, la cantante annuncio l’uscita del nuovo singolo estivo. Dopo il granfe successo di Margarita dello scorso anno, Elodie lancia Ciclone, in collaborazione con Takagi & Ketra, Mariah e Gipsy Kings. Ma a colpire tutti, oltre alla splendida notizia, è la nuova acconciatura sfoggiata dalla cantante. Addio treccine, Elodie si mostra con una lunga chioma fluente. Capelli scuri, lisci ma leggermente vaporosi, e un abito bianco che mette in risalto la sua straordinaria bellezza. Insomma, il ‘change’ di Elodie è piaciuto eccome ai fan. Date un’occhiata al post:

Il post , in pochissimo tempo, ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Tutti ricchissimi di complimenti, sia per l’uscita del singolo che per il nuovo look della cantante. Un look che sembra aver convinto davvero tutti! E voi, cosa pensate del nuovo taglio di Elodie? Una cosa è certa: la cantante è splendida in tutte le versioni!