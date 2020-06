George Clooney e Amal Alamuddin: indiscrezione choc sulla coppia

Indiscrezione choc su George Clooney e Amal Alamuddin: dai magazine statunitensi rimbalza una notizia incredibile, ecco di cosa si tratta

George Clooney è uno degli attori più affascinanti del mondo del cinema e dello spettacolo. L’uomo, oggi cinquantanovenne, ha rubato il cuore di molte donne nella sua vita. Da giovane ha avuto una relazione con l’attrice Kelly Preston. Nel 1989, invece, si è sposato con l’attrice Talia Balsam, figlia dell’attore Martin Balsam. Il loro matrimonio è durato fino al 1993, anno in cui hanno annunciato il divorzio. Dopo la fine della relazione con l’attrice, Clooney non si è più risposato, ad eccezione del matrimonio con Amal Alamuddin, avvenuto molti anni dopo. In questo lungo lasso di tempo, oltre ad essere investito del titolo di Scapolo d’oro, l’attore ovviamente non è rimasto fermo ed ha avuto numerose fidanzate: dalle modelle Lisa Snowdon e Sarah Larson alla showgirl Elisabetta Canalis, fino alla wrestler Stacy Kiebler. A fine 2013 comincia a frequentare l’avvocata Amal Alamuddin, sposandosi poi a Venezia il 27 settembre 2014. Il matrimonio è stato officiato dall’ex sindaco di Roma Walter Veltroni in una cerimonia privata all’Hotel Aman di Palazzo Papadopoli. Il rito, per avere valore legale, è stato poi celebrato nella sede comunale di Ca’ Farsetti un paio di giorni dopo. La coppia ha avuto due gemelli: Ella e Alexander.

George Clooney e Amal Alamuddin: indiscrezione choc

George e Amal formano insieme una coppia bellissima. Il matrimonio, celebrato nel settembre del 2014, è stato impreziosito dalla nascita di due splendidi gemelli, Ella e Alexander. Oggi però, a distanza di sei anni circa dal loro matrimonio, dagli Stati Uniti arriva un’indiscrezione choc. Secondo alcuni magazine statunitensi, infatti, i due sarebbero in crisi e addirittura avrebbero già pronte le pratiche per il divorzio. Al momento questa è solo un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. La coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, né ha smentito la voce apparsa sui magazine statunitensi.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan di George e Amal. Nessuno si sarebbe aspettato un epilogo simile.