Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini sul cast: “Persone inaspettate”, cosa ha raccontato il conduttore.

Il Grande Fratello Vip 4 si è concluso solo da pochi mesi, ma c’è già chi non vede l’ora di rituffarsi nelle dinamiche del reality più spiato della tv! La buona notizia è che il GF Vip tornerà molto presto, a metà settembre. A condurlo, per il secondo anno consecutivo, sarà Alfonso Signorini. Ed è stato proprio il direttore di Chi, qualche ora fa, a collegarsi in diretta con i suoi followers di Instagram. Una diretta nella quale il conduttore non si è potuto sbilanciare molto sul cast della prossima edizione, ma ha rivelato alcune chicche riguardo i provini. Curiosi di scoprire cosa ha raccontato? Ve lo sveliamo subito.

Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini sul cast: “Ai provini si sono presentate persone molto famose!”

La porta rossa della Casa più famosa della tv è pronta a riaprirsi subito dopo l’estate. Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre, con una nuova edizione ricca di emozioni e colpi di scena. In tanti non vedono l’ora di rivivere le vicende del reality e, soprattutto, di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti. Di probabili nomi, sul web, ne sono trapelati davvero molti, ma nessuno, al momento, si può definire ufficiale. Anche oggi Alfonso Signorini, in diretta su Instagram, non ha potuto svelare nulla a riguardo, ma si è lasciato andare ad alcuni commenti inediti sui personaggi che si sono presentati ai provini. “Devo dirvi che si sono presentate ai provini un sacco di persone molto famose, anche inaspettate dal mio punto di vista! Ed è stato un piacere fare tanti provini!”, queste la parole di Signorini, che aggiunge come, adesso, è il momento di selezionare per bene tutto, per mescolare i caratteri e le storie. “Voglio anche un po’ di sana follia!”, esclama il conduttore, che assicura che ci saranno davvero molti personaggi interessanti!

Insomma, Alfonso non ha fatto altro che alimentare la curiosità dei telespettatori! Ma per scoprire news ufficiali sul nuovo cast del GF Vip, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Se voi poteste fare un nome, chi vorreste vedere nella Casa più spiata della tv?