Ilary Blasi, la ‘particolare’ foto con Francesco Totti: “Ops ho esagerato!”, cosa ha fatto la conduttrice.

Un data speciale, quella di oggi, per Ilary Blasi e Francesco Totti. Il 19 giugno, la coppia festeggia l’anniversario di matrimonio, che quest’anno è il quindicesimo. E, nel corso della giornata, sia Ilary che Francesco si sono dedicati post dolcissimi sui rispettivi profili di Instagram. In particolare, Ilary ha condiviso con i followers la prima foto scattata insieme a Francesco. Ma non è tutto! Poco fa, la bellissima conduttrice ha pubblicato, nelle sue stories, un altro scatto in compagnia del suo Francesco: davanti a loro, una torta con la scritta “sei unica”. Ma la Blasi, con la sua solita ironia, non si è limitata a postare lo scatto nella sua versione originale, bensì ha voluto mostrarlo anche con i ‘filtri’. “Ops ho esagerato!“, scrive la conduttrice. Diamo un’occhiata.

Ilary Blasi, la ‘particolare’ foto con Francesco Totti: “Ops ho esagerato”, cosa è accaduto nelle stories?

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della nostra tv, ma non è solo sul piccolo schermo che i suoi fan possono seguirla. La conduttrice infatti è molto attiva anche sui social, dove poco fa ha pubblicato delle stories che non sono passate affatto inosservate. Nello scatto condiviso, Ilary dà un bacio sulla guancia al suo amato marito Totti, nel giorno del loro quindicesimo anniversario. Ma la Blasi conferma la sua solita ironia sui social, fornendo ai followers anche la versione ‘con filtri’ dell’immagine. Date un’occhiata:

Ebbene si, nel secondo scatto Ilary ha decisamente esagerato, e lo ammette palesemente nella story successiva:

Che dire, Ilary e Francesco sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo! E non possiamo che mandare loro i nostri migliori auguri per i loro 15 anni di amore!