Incidente Alex Zanardi, il bollettino dell’ospedale: “Condizioni gravissime”

Incidente Alex Zanardi, arriva il bollettino dell’ospedale: “Ricoverato in condizioni gravissime”, ecco i dettagli della situazione del pilota paralimpico dopo lo scontro con un autocarro.

La notizia del grave incidente di Alex Zanardi ha fatto in pochissimo tempo il giro del web e non solo. Il pilota e campione paralimpico di handbike è stato coinvolto in uno scontro con un camion durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo Tricolore. Stando alla ricostruzione fatta a Radio Capital dal ct della Nazionale di Paraciclismo, Mario Valentini, Zanardi avrebbe compiuto una manovra azzardata, cambiando traiettoria mentre faceva una curva e finendo nella corsia opposta, dove transitava un mezzo pesante che non è riuscito a evitarlo: “L’autotreno si è spostato di un metro ma l’ha preso uguale”, ha detto Valentini, aggiungendo che dall’incidente ai soccorsi sono passati circa venti minuti, perché non è stato facile per l’elicottero arrivare sul posto e caricare il pilota: “Lo assisteva sua moglie. Dopo l’incidente parlava, in ambulanza non so”, ha poi concluso il commissario tecnico. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco. Zanardi è stato trasportato al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Ora è arrivato il bollettino dell’ospedale, che parla di ‘condizioni gravissime’ del pilota paralimpico: ecco i dettagli.

Incidente Alex Zanardi, arriva il bollettino dell’ospedale: “Ricoverato in condizioni gravissime”, ecco i dettagli

Alex Zanardi è stato coinvolto in iun grave incidente durante una tappa della staffetta di Obiettivo Tricolore. L’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico è finito sotto un mezzo pesante ed è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Stando al bollettino diffuso dall’ospedale, Zanardi sta lottando tra la vita e la morte e le sue condizioni sono molto gravi: “Alex Zanardi è atterrato all’ospedale alle 18 ed è stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room, e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato. Al momento è sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia”. Questi sono alcuni stralci del bollettino diffuso dal Policlinico di Siena, i cui medici stanno cercando di salvare la vita di Zanardi dopo il terribile incidente avvenuto qualche ora fa.

Inutile dire che tutto il mondo dello sport, e non solo, si sta stringendo intorno a Zanardi e alla sua famiglia, nella speranza che il pilota e campione paralimpico riesca a superare anche questo tragico momento.