Incidente Alex Zanardi, il suo ct ricostruisce la dinamica: racconto da brividi

Incidente Alex Zanardi, Mario Valentini ricostruisce la dinamica dei fatti: racconto da brividi in radio, ecco le parole del ct della Nazionale di Paraciclismo.

Il pilota di handbike, nonché campione paralimpico, Alex Zanardi si trova in condizioni gravissime dopo essere stato vittima di un terribile incidente durante una tappa della staffetta di Obiettivo Tricolore, alla quale partecipavano anche altri piloti di handbike, carrozzina olimpica e bici. Zanardi è stato travolto da un camion ed è stato poi trasportato d’urgenza al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove i medici hanno deciso di sottoporlo a un delicato intervento di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato. Le condizioni del pilota, così come scritto nel bollettino ufficiale diffuso dall’ospedale, sono gravissime. Accanto a lui la moglie Daniela, che lo ha assistito anche subito dopo l’incidente, aiutando i soccorsi a caricarlo sull’elicottero. A raccontare la dinamica dei fatti è stato l’allenatore di Zanardi Mario Valentini, ct della Nazionale di Paraciclismo, che è intervenuto a Radio Capital: ecco le sue parole del dettaglio.

Valentini ha raccontato che Zanardi ha fatto un errore nella manovra e ha perso così il controllo del suo mezzo: "Ha fatto una manovra azzardata, ha sbagliato. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato due o tre volte e gli è saltato via il casco. L'autotreno si è spostato di un metro ma l'ha preso comunque". Il racconto del ct azzurro è da brividi e sottolinea la gravità dell'incidente.

Valentini ha anche aggiunto che c’è voluto del tempo per soccorrere Zanardi: “Siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo, ci sono voluti 20 minuti per l’arrivo dell’elicottero”, ha detto.