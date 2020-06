Le Donatella, Silvia Provvedi dopo il parto torna sui social: il racconto della donna sulla nascita di Nicole e come stanno ora

Erano ormai diverse settimane che aspettavamo trepidanti l’arrivo della primogenita di Silvia Provvedi. La donna che aveva inizialmente tenuta nascosta la sua gravidanza ha poi nel corso dei mesi esternato e condiviso con tutti i fan la gioia di questo lieto evento, facendoli partecipi di tutti gli step. Silvia ha vissuto gran parte della gravidanza a casa con il compagno, lontano dalla famiglia e dall’amata sorella a causa del lockdown. Subito dopo la riapertura infatti la ragazza è corsa dalla sorella per poter vivere con lei l’ultimo periodo della gravidanza. Come ben sapete, le due gemelle sono legatissime e come hanno dichiarato anche al settimanale ‘Oggi’ qualche giorno fa, questa gravidanza l’hanno vissuta in tre. Giulia è sempre stata molto presente durante la gravidanza e anche agli sgoccioli, a causa del Coronavirus, non ha potuto fare altrettanto però in ospedale durante il parto. Li situazione sanitaria è ancora molto complessa e per ridurre al minimo i rischi di contagio, le partorenti possono essere accompagnate solamente dal marito/compagno e non per tutto il tempo.

Le Donatella, Silvia Provvedi dopo il parto: il racconto della donna

Ieri dopo tanta attesa è finalmente giunta la notizia tanto attesa della nascita di Nicole. Inutile dirvi quanto siano emozionati e felici in casa Provvedi per il lieto evento. La ragazza ha affrontato il parto in modo abbastanza tranquillo, nonostante con lei non potesse esserci nessuno al di fuori del compagno. Poco fa ha deciso di rispondere ad alcune domande attraverso delle Instagram Stories sul proprio account ufficiale. La ragazza è apparsa decisamente emozionata, con la voce rotta e gli occhi lucidissimi. Per lei Nicole è la prima figlia possiamo quindi immaginare quanto sia grande l’emozione in questo istante e il mix di sensazioni diverse che sta provando. Ha raccontato di un parto tranquillo ma a cui purtroppo però non ha potuto assistere la sorella Giulia. Non vede l’ora di tornare a casa per riabbracciare la famiglia e nel frattempo si tengono continuamente in contatto attraverso delle videochiamate.

Silvia ha poi condiviso dei video della sera prima del parto in cui appare abbastanza tesa e per sdrammatizzare da vita a dei siparietti davvero molto divertenti. Vi consigliamo di correre subito a vedere le sue storie per capire di cosa stiamo parlando!