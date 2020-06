Temptation Island, il primo tentatore potrebbe essere proprio lui: è un amatissimo ex corteggiatore di Uomini e Donne; ecco di chi si tratta.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Un’edizione che, mai come quest’anno è super attesa dai telespettatori. Si, perché a causa dello scoppio dell’epidemia di Coronavirus, non era certo che il docu-reality di Canale 5 potesse essere realizzato anche questa estate. Tutto, però, è andato per il meglio e la prima puntata del reality dei sentimenti andrà in onda martedì 7 luglio! A condurre lo show, con la sua immancabile frase “Ho un video per te”, ci sarà sempre lui, l’amatissimo Filippo Bisciglia. Ma cosa sappiamo del cast della nuova edizione? Ebbene, di ufficiale non c’è ancora nulla, ma come sempre accade nei mesi precedenti all’inizio del reality, le indiscrezioni sul web sono davvero tante. E, negli ultimi giorni, ne è spuntata una che riguarda proprio un probabile tentatore! Non è un volto sconosciuto, bensì un amato ex corteggiatore di Uomini e Donne. Scopriamo di più!

Temptation Island, il primo tentatore potrebbe essere proprio lui: è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano

Martedì 7 luglio, su Canale 5, partirà la nuova edizione di Temptation Island. La trasmissione di Canale 5, targata Maria De Filippi, è una delle più seguite ed amate degli ultimi anni. I telespettatori non vedono l’ora di tuffarsi nelle nuove complicate vicende amorose dei protagonisti. Ma chi saranno le coppie che si metteranno in gioco sull’isola delle tentazioni? Ebbene, le voci sono tante: da Antonella Elia e Pietro Delle Piane all’ex Miss Italia Manila Nazzaro e Luca Amoruso. E c’è anche chi ha parlato di due coppie direttamente da Uomini e Donne, ovvero quella formata da Sammy e Giovanna e quella, chiacchieratissima, di Gemma e il giovane Nicola! Nulla, però, è ancora ufficiale e per scoprire la verità bisognerà attendere news dai canali ufficiali della trasmissione. Stesso discorso vale per i tentatori. A questo proposito, c’è un nome su tutti che sembra essere molto gettonato. Parliamo di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche ( che a lui preferì Daniele Schiavon). Il nome del bel biondino sta facendo il giro del web da molti giorni e, come ha fatto notare Il Vicolo delle news, Alessandro è assente sui social da un bel po’. Che sia un indizio? Ecco l’ultimo post pubblicato dall’ex corteggiatore sul suo profilo Instagram, risalente al 7 giugno:

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere notizie ufficiali. Nel caso la sua partecipazione fosse confermata, vi piacerebbe rivedere Alessandro in tv?