Wanda Nara e Mauro Icardi, casa da sogno a Parigi: tutti i dettagli

Wanda Nara e Mauro Icardi si trasferiscono definitivamente a Parigi e prendono una casa da sogno: ecco tutti i dettagli dell’abitazione super lussuosa

Wanda Nara e Mauro Icardi, fino a poco tempo fa, sono stati una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo e soprattutto del calcio. La loro relazione è iniziata subito col piede sbagliato per l’opinione pubblica: Wanda, infatti, era reduce da un matrimonio finito male con il calciatore e amico di Mauro, Maxi Lopez. La loro unione non è stata ben accetta, soprattutto in Argentina, dove il giovane calciatore è stato definito poco leale. Wanda e Mauro, però, non hanno mai ascoltato le voci sul loro conto e si sono goduti la loro splendida storia d’amore, impreziosita dalla nascita di due bambine bellissime. Come se non bastasse, la posizione di Wanda è ‘peggiorata’ quando ha deciso di gestire gli interessi del suo compagno, divenendo la sua agente e attirando le antipatie dei tifosi interisti. In seguito ad una lunga querelle, Icardi è stato ceduto in prestito al PSG, ma il cuore della coppia è rimasto sempre a Milano.

Wanda Nara e Mauro Icardi: casa da sogno a Parigi

Qualche giorno fa, il Paris Saint Germain ha ufficializzato il riscatto di Icardi. Il calciatore argentino è stato protagonista di un’ottima stagione con la squadra francese. Maurito è riuscito a scardinare la concorrenza, ottenendo un posto nel tridente dei sogni insieme a Mbappé e Neymar. La dirigenza francese ha deciso di puntare ancora sul compagno di Wanda, offrendogli un contratto fino al 2024. Milano è solo un vecchio ricordo, adesso la casa di Mauro e Wanda è a Parigi. Proprio in questi giorni, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha presentato la sua nuova dimora francese ai suoi seguaci. Una casa extra lusso, dotata di tutti i comfort. La nuova villa della coppie possiede un salone immenso con un camino e sopra un quadro con un collage di foto di famiglia. Un giardino grandissimo con il prato inglese e le siepi tagliate con precisione. Ciò che ha rubato l’attenzione dei fan, però, è l’immensa piscina posta all’interno dell’abitazione con sauna. Una vera e propria spa ‘a portata di mano’.

Wanda e Mauro sono pronti a soggiornare nella splendida villa fino al 2024, a meno che non arrivi qualche altra offerta faraonica. In quel caso, la famiglia potrebbe cambiare nuovamente destinazione.