Adriana Volpe, crisi con Roberto Parli: il gesto del marito alimenta i dubbi

Adriana Volpe è in crisi con Roberto Parli? Il gesto del marito sembra inequivocabile e alimenta i dubbi dei fan, ecco di cosa si tratta

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono sposati il 6 luglio 2008, mentre l’11 agosto del 2011 è nata la loro figlia, Giselle. I due non hanno mai amato esporsi alla mercé del pubblico, ma, in seguito all’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, la loro relazione è diventata di dominio pubblico. E sono diventate di dominio pubblico anche le loro crisi, conseguenti all’esperienza della Volpe nella casa più spiata d’Italia. Il percorso all’interno del reality show non è stato di certo semplice per la Volpe, che, oltre a dover sopportare la lontananza della figlia e del marito, ha dovuto abbandonare il gioco perchè il suocero (poi defunto) ha contratto il Covid-19. La crisi tra Adriana e il marito pare sia scaturita soprattutto per la vicinanza nella casa tra la donna e Andrea Denver. I due, però, non sono mai andati oltre l’amicizia, nonostante Denver abbia più volte espresso la sua profonda attrazione nei confronti della conduttrice. Una volta usciti dalla casa, Adriana e Roberto hanno potuto risolvere a quattrocchi i loro problemi e la crisi sembrava rientrata. Non a caso, durante la reunion dei concorrenti del reality a casa Testi, era presente anche l’imprenditore svizzero.

Adriana Volpe, crisi con Roberto Parli: il gesto dell’uomo

La crisi tra Adriana Volpe e il marito sembra tutt’altro che superata. Le ultime parole dell’uomo, infatti, hanno alimentato i dubbi dei fan della coppia. Parli ha pubblicato ieri pomeriggio una foto in auto sul suo account Instagram. Un utente abbastanza curioso ha chiesto: “Non ho capito perchè non stai con Adriana e tua figlia. Hai una moglie e una figlia bellissime e dolcissime. Il tuo comportamento è strano“. Lui non ha svicolato la domanda, anzi, ha risposto alimentando i dubbi dei fan: “Gira la domanda a lei“. Cosa avrà voluto dire l’imprenditore? La risposta però non lascia presagire nulla di buono. È probabile che tra i due non sia mai tornato il sereno dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip.

Dopo le parole di Roberto, si attende la risposta di Adriana, che nel frattempo inizierà una nuova esperienza al timone di un programma televisivo su TV8 insieme al giornalista di Sky Alessio Viola.