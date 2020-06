Alle ore 18:00 è stato diffuso il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Alex Zanardi dopo l’incidente di ieri pomeriggio: le novità.

Sono trascorse più o meno ventiquattro ore da quando Alex Zanardi, durante la tappa della gara a staffetta ‘Obbiettivo 3’, è stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale. Il campione paraolimpico si trovava sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico quando, a quanto pare, l’impatto con un camion sarebbe stato davvero fatale. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi. Che, trasportano in elicottero, lo hanno portato all’ospedale più vicino. Dove, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, ha subito un delicato intervento chirurgico. Ecco, ma come sta adesso? Dopo l’ultimo bollettino, in cui il neurochirurgo ha annunciato le sue condizioni gravi, ma fortunatamente stabili, ne è arrivato un altro alle ore 18:00. Proprio pochissimi istanti fa, infatti, siamo venuti a conoscenza delle condizioni di salute del buon Zanardi. Ecco tutti i dettagli.

Alex Zanardi, nuovo bollettino medico delle ore 18: come sta adesso il campione

A distanza di pochissime ore dall’ultimo bollettino medico secondo cui, come dicevamo precedentemente, Alex Zanardi riversa in condizioni gravi, ma stabili dopo il delicatissimo intervento chirurgico, ne è arrivo un altro. Alle ore 18:00, infatti, il Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’ospedale di Siena ha diffuso le attuali condizioni di vita del campione paraolimpico. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che seppure il fisico allenato del buon Zanardi potrebbe garantire un po’ di fiducia, si teme che Alex possa avere dei danni alla vista e difficoltà respiratorie. Cerchiamo di capirne molto di più nel minimo dettaglio.

Stando a quanto si apprende da quest’ultimo bollettino medico di Alex Zanardi, sembrerebbe che, dopo il delicatissimo intervento neurochirurgico di ieri sera e l’immediato trasferimento nel reparto di terapia intensiva nell’ospedale di Siena, il campione riversi in condizioni abbastanza stabili. ‘Ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico’, si legge sul bollettino medico delle ore 18:00. Ma non è affatto finita qui. Ciò che preoccupa seriamente sono, infatti, i probabili danni che il campione paraolimpico potrebbe avere alla vista e, soprattutto, alle difficoltà respiratorie. ‘C’è qualche lesione oculare. Il trauma è anche facciale e, quindi, è probabile che ci possano essere lesioni del campo visivo’, è stato scritto su questa nuova medica. Specificando, tra l’altro, di quanto sia importante l’evolversi dei prossimi giorni. È soltanto, infatti, tra un po’ di tempo che si può fare una valutazione certa.

La dinamica dell’incidente ricostruita dal suo ct

In un suo recente intervento a Radio Capital, il ct di Alex Zanardi ha voluto ripercorrere la dinamica dell’incidente. ‘Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato due o tre volte e gli è saltato via il casco. L’autotreno si è spostato di un metro ma l’ha preso comunque’, ha raccontato in diretta radiofonica.