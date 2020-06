Alex Zanardi, arriva il nuovo bollettino ufficiale dell’ospedale in cui è ricoverato: ecco le parole di Giuseppe Olivieri, il neurochirurgo.

Alex Zanardi è ancora in terapia intensiva ed ha ‘parametri emodinamici e metabolici stabili’. Il pilota è stato coinvolto in un terribile incidente durante una tappa della staffetta di Obiettivo Tricolore nel Senese. E’ stato travolto da un camion dopo aver perso il controllo della sua handbike. E’ stato trasportato subito in ospedale dove è stato operato per molte ore e poi ricoverato in terapia intensiva: nel primo bollettino ufficiale diffuso dall’ospedale si leggeva, infatti, che le sue condizioni erano gravissime. Pochi minuti fa sono arrivati aggiornamenti da parte di Giuseppe Olivieri, direttore del reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Ecco le parole del medico sulle condizioni di Alex Zanardi.

Alex Zanardi, bollettino dall’ospedale: “Condizioni gravi ma stabili”, parla il neurochirurgo

Al momento le condizioni di Alex Zanardi sono gravi ma stabili fa sapere Giuseppe Olivieri, direttore del reparto di neurochirurgia dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove è ricoverato il campione vittima di un tragico incidente. Zanardi è arrivato in ospedale con un ‘trauma importante’ sottolinea il medico. “I numeri sono buoni, ma al momento non è valutabile. io lo curo perché vale la pena curarlo, essere ottimista o non ottimista non serve a niente” aggiunge ai giornalisti.

Nella serata di ieri Alex Zanardi è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durato circa 3 ore e successivamente è stato trasferito in terapia intensiva con parametri emodinamici e metabolici stabili. L’ex pilota è stato sottoposto anche un intervento maxillo-facciale per i traumi subiti e le ferite riportate al volto ed alla testa. Tutta Italia si stringe intorno alla famiglia e prega che tutto vada per il meglio. La moglie Daniela è al suo fianco insieme alla suocera ed al figlio: le sue parole confessate in ospedale e riportate da Il Corriere della Sera hanno messo i brividi. “Io non lo lascio solo” sono le parole della donna che condivide la vita con il pilota dal lontano 1989: si sono sposati nel 1996 e non si sono mai separati. Insieme hanno condiviso gioie e dolori: la gioia del loro figlio Niccolò, oggi 22enne, ed il dolore dell’incidente del 2001 quando Alex ha perso le gambe. “Tutti dicono che mio padre è un esempio di vita in quanto uomo di sport. Io penso che lui sia un esempio di vita come padre”. Queste le parole da brividi che Niccolò ha dedicato al papà nel 2015.