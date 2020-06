La moglie di Alex Zanardi resta accanto alla sua dolce metà dopo il gravissimo incidente: il retroscena riportato dal portale del Corriere mette i brividi.

L’ex pilota e campione paralimpico, Alex Zanardi, è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Lungo la strada provinciale 146 nei pressi di Pienza, nel Senese, era a bordo della sua handbike: secondo alcune ricostruzioni, avrebbe perso il controllo scivolando nella corsia opposta e finendo contro un camion. Alex è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale e subito dopo è stato trasportato in terapia intensiva, fa sapere il Corriere. E’ stato un grave incidente e tutta l’Italia è in preghiera: le sue condizioni al momento restano stabili ma sempre gravi. Il bollettino medico dell’azienda sanitaria senese è atteso alle 10.30 e verrà seguito da un secondo intorno alle 12.30. Vicino a Zanardi c’è sempre sua moglie, Daniela, che non lo lascia mai insieme a suo figlio Niccolò.

Alex Zanardi, la moglie Daniela gli resta accanto: “Non lo lascio solo”

Daniela ed Alex Zanardi si sono sposati nel 1996: la donna è sempre stata vicino al suo uomo, hanno vissuto la gioia per la nascita del figlio Niccolò, ed insieme hanno affrontato il dolore del grave incidente di Alex nel 2001, quando ha perso le gambe. Zanardi si ritrova di nuovo ad essere vittima di un terribile incidente sulla provinciale 146 del Senese: l’ex pilota ha perso il controllo della sua handbike il quale l’ha proiettato contro un furgone che camminava nel senso opposto. Paolo Bianchini, titolare dell’azienda vinicola Ciacci-Piccolomini, era dietro a Zanardi: le parole riportate da Il Corriere della Sera mette i brividi. “L’ho affiancato con la macchina e un minuto prima dell’incidente mi ha detto di essere l’uomo più felice del mondo per poter pedalare in quel paradiso. Poi ho sentito un botto, lo stridore terribile di una lunga strisciata. Alex era a terra, respirava ancora. Sua moglie è scesa di corsa e si è gettata su di lui” si legge sul portale. “Ma non lo lascio solo” sono state le parole di Daniela, sua moglie, che dal primo istante è stata al fianco di Alex insieme alla suocera ed al figlio della coppia, Niccolò.

Le condizioni di Alex sono subito apparse gravi l’ex pilota è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlino le Scotte di Siena. I carabinieri intanto hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente stradale: i militari dell’Arma hanno sequestrato il camion guidato da un signore di 44 anni del posto.