Can Yaman, avete mai visto il papà dell’attore di Daydreamer? Le foto sui social non passano inosservate.

È decisamente l’attore del momento. Ogni pomeriggio, su Canale 5, fa sognare milioni di telespettatrici nel ruolo di Can Divit in Daydreamer. Si, parliamo proprio di Can Yaman, l’attore turco che, dalla scorsa estate, è entrato nel cuore del pubblico italiano. L’anno scorso, infatti, Mediaset ha mandato in onda Bitter Sweet, dove Can vestiva i panni dell’affascinante Ferit Aslan. Da quel momento, il pubblico italiano non ha messo di seguirlo, regalando ascolti record anche alla nuova soap Daydreamer, in onda su Canale 5 dal 10 giugno. Lui, oramai, lo conosciamo benissimo, ma avete mai visto il papà di Can Yaman? L’attore è molto legato alla sua famiglia e sui social non mancano scatti che li ritraggono insieme. Diamo un’occhiata.

Can Yaman è diventato un vero e proprio idolo per le fan italiane. Dopo Bitter Sweet, Canale 5 ha regalato al pubblico anche Daydreamer, dove Can interpreta un fotografo dallo spirito libero. Un bel vedere per le telespettatrici, già super coinvolte dalla nuova storia d’amore tra i due protagonisti della soap, Can e Sanem. Ma qualcuno si sarà chiesto: chi sono i genitori di Can Yaman? Ebbene, ieri vi abbiamo mostrato la sua mamma, Guldem Hanim. Oggi è la volta del suo papà, Guven Yaman. Sui social, ci sono molti scatti che li ritraggono insieme. Eccone uno, risalente allo scorso anno, quando Can ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Italia:

Eh si, Can e il suo papà sembrano quasi una coppia di amici! Un rapporto splendido quello dell'attore con la sua famiglia, che lo sostiene e segue spesso nei suoi impegni sul set.