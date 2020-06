Chiara Ferragni a Portofino in un look total white e super estivo: un utente nota un dettaglio particolare, ecco di che si tratta.

Chiara Ferragni è una delle donne più seguite in Italia e nel mondo: l’imprenditrice digitale, blogger, desiner ed influencer è seguita su Instagram da oltre 20 milioni di utenti, un record pazzesco. Sposata dal 2018 con Fedez, la loro vita è quasi sempre online: con siparietti divertenti e scatti permettono ai loro fan di stare sempre con loro. I Ferragnez attualmente si trovano a Portofino: sui social documentano il loro piccolo soggiorno in un posto meraviglioso. La loro volontà è quella di fare un tour lungo lo Stivale anche per promuovere il turismo italiano. Su IG, la Ferragni ha mostrato, come di consueto, un suo look: il dettaglio non è passato inosservato. Ecco di che si tratta.

Chiara Ferragni total white a Portofino: il dettaglio non sfugge ai fan

Chiara Ferragni è sempre una vera bomba: sui social ieri sera, 19 giugno, ha mostrato a tutti come ha deciso di vestirsi per uscire. L’influencer è sempre uno schianto e sceglie sempre look alla moda e perfetti per lei. Una camicia corta a maniche lunghe bianca ed un pantaloncino bianco è l’outfit scelto, una giacca nera da mettere sulle spalle in caso di ‘freschetto’. E le scarpe? Indossa delle infradito con il tacco. Nelle sue Instagram story ha anche mostrato, su richiesta, la marca dei sandali: si trattano delle sue calzature, ovvero della Chiara Ferragni Collection. Curiosi di ammirare i selfie dell’imprenditrice digitale? Eccoli uniti in un post:

Un utente però non ha proprio gradito le sue scarpe ed infatti ha commentato: “No gli infradito no…“. Non si sarà accorto che c’è il tacco e che sono davvero super chic? Oltre a questo commento che mette in risalto il dettaglio degli scatti pubblicati, sono tantissimi i complimenti che ha ricevuto la Ferragni per la sua bellezza e per il suo look alla moda e super estivo!