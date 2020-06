Clio Make Up torna a Manhattan dopo mesi per la piccola Joy

Dopo aver lasciato Manhattan per la paura della corsa alle armi avvenuta poco prima del lockdown per il Coronavirus, Clio oggi deve tornare a New York.

Clio Make Up è una famosa beauty blogger che, dalla televisione a youtube, si è creata ormai una sua importante e forte rete di contatti e di fan. Durante l’emergenza Coronavirus, come sappiamo, Clio era a New York dove vive con il marito e la prima figlia. Se inizialmente sembrava che l’epidemia fosse confinata in Cina e poi in Italia, lentamente come sappiamo ha colpito tutto il mondo, Stati Uniti Compresi. La Presidenza di Donald Trump ha dovuto gestire questa emergenza mondiale e, chiaramente, ci sono stati dei momenti molto difficili. Tanto che Clio Make Up ad un certo punto, piena di lacrime e dolore, ha comunicato ai suoi follower che avrebbe lasciato New York.

La decisione di lasciare New York

Quando la pandemia da Coronavirus è arrivata nel mondo intero, non solo in Cina, tutti erano impreparati. Non sapevamo come affrontare questo lockdown, le forze politiche non sapevano che decisioni prendere e gli ospedali, sempre più affollati hanno avuto difficoltà anche solo nel capire come curare e che farmaci dare ai pazienti malati da Covid-19. In America, come in Italia, la situazione era identica, ma se da noi si correva ai supermercati a detta di Clio negli States di correva alle armi. La truccatrice ha spiegato così che New York non era più sicura per lei e suo marito e che dopo aver visto le persone in fila per comprare le armi ha iniziato ad avere paura più di quello che del Coronavirus.

Perché Clio è tornata a Manhattan?

Così Clio si è spostata in un altro stato, dalla sua seconda famiglia, come l’ha definita lei, ma oggi è tornata a Manhattan. La truccatrice e fashion blogger è approdata nuovamente a New York dopo aver partorito la sua seconda figlia, Joy e il motivo del suo ritorno è proprio legato alla piccola.

Come spiega nella foto, infatti, bisogna fare il passaporto alla piccola con la doppia cittadinanza italiana e americana, così, ora che lentamente le frontiere riapriranno, Clio potrà tornare in Italia non solo per questioni lavorative, ma anche e soprattutto per far conoscere la piccola alla sua famiglia qui in Italia.