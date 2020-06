Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, balletto seducente di coppia in barca: tutti notano un dettaglio, ecco di cosa si tratta, il video imperdibile pubblicato su Instagram.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fanno sognare il pubblico da quando si sono scambiati il famoso primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip. I due formano una coppia bellissima e hanno fatto appassionare milioni di persone alla loro storia d’amore. Ultimamente sono stati lontani per diversi mesi, prima a causa della squalifica di Clizia dal GF Vip, e poi per il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, che non ha permesso a Paolo di raggiungere la sua bella una volta terminata l’esperienza nel reality di Canale 5. Qualche settimana fa, grazie a un viaggio di lavoro, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è volato in Sicilia dalla Incorvaia e da allora i due sono inseparabili. Dopo l’incontro in diretta a ‘Live – Non è la D’urso’, la coppia ha trascorso dei giorni indimenticabili in Sicilia e ora si trova nel Lazio. Poco fa sul profilo Instagram di Clizia è apparso un video imperdibile, in cui i due si lanciano in un balletto seducente di coppia mentre sono in barca: un dettaglio ha catturato l’attenzione di tutti, ecco di cosa si tratta.

Clizia e Paolo, balletto seducente di coppia in barca: ecco il dettaglio che tutti hanno notato, pioggia di commenti

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono davvero inseparabili da quando si sono ricongiunti dopo tre mesi di lontananza. Il loro rapporto sembra procedere a gonfie vele, così come dimostrano anche i video e le foto che la coppia pubblica sui social, nei quali è evidente la complicità che li lega. Dopo aver trascorso dei giorni bellissimi in Sicilia, dove vive la famiglia di Clizia, i due si sono spostati nel Lazio, dove si stanno godendo altri giorni di relax. Oggi, ad esempio, sono stati in barca al largo di Ponza, come hanno mostrato sui social, e hanno pubblicato un video in cui si lasciano andare a un balletto seducente di coppia.

Il video è davvero imperdibile e mostra tutta la complicità tra i due, ma c’è un dettaglio che tutti hanno notato. Si tratta del movimento di bacino di Paolo, che ha sempre dichiarato di non essere un grande ballerino e si è sempre mostrato molto timido e riservato, ma in questo caso si è lasciato particolarmente andare, mettendosi in gioco insieme alla sua fidanzata.

Tantissimi i commenti in cui i fan scherzano e prendono affettuosamente in giro Ciavarro per le sue doti da ballerino, venute improvvisamente fuori grazie a Clizia. E a voi piace Paolo in questa nuova ‘versione’?