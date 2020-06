Elena D’Amario fidanzata con il ballerino di Amici? I rumors sono tanti e qualcuno li ha anche visti insieme: ecco cosa circola sul web.

Elena D’Amario è la ballerina professionista di Amici di Maria de Filippi: la giovane nata a Pescara è molto noto nel talent dove prima di prendere il posto nel gruppo dei professionisti, è stata allieva, facendo innamorare tutti a suon di musica e passi di danza. Ricorderanno tutti la sua love story con Enrico Nigiotti: lui si sacrificò pur di non farla eliminare. Nelle ultime ore, la D’Amario è al centro del gossip italiano: i rumros su una sua probabile ‘love story’ con un ballerino del programma si fanno sempre più insistenti. Isa e Chia ha mostrato ai lettori una nuova segnalazione ricevuta: ecco di chi si tratta.

Amici, Elena D’Amario fidanzata con il ballerino? Spunta la clamorosa segnalazione

Elena D’Amario è fidanzata con un ballerino di Amici? I due sono stati pizzicati più di una volta insieme: sapete chi è il fortunato? Alessio La Padula! Sono sempre di più i rumors che parlano di una love story nata da poco tra i due professionisti di Amici: il portale Isa e Chia ha reso pubblica una segnalazione ricevuta che sembra parlare abbastanza chiaro. Una ‘talpa’ ha fotografato Elena e Alessio per le strade di Napoli: lui la tiene vicino con la mano sulla spalla mentre passeggiano. Chi li ha incontrati ha commentato i loro atteggiamenti come ‘Affiatati ed in sintonia‘. Sarà solo un’amicizia o c’è di più? Dai diretti interessati non è trapelato nulla, forse voglio tenere ancora nascosta la loro conoscenza? Ricordiamo che Alessio ha partecipato alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, quella del 2016 vinta dal cantante Sergio Sylvestre: quando è stato eliminato dal talent, il ballerino fece una rivelazione. “Non ho mai nascosto il mio debole nei confronti di Elena. Lei è la mia donna ideale” diceva nel lontano 2016 in un’intervista: a distanza di anni è riuscito a conquistare la splendida ballerina? Attendiamo conferme!