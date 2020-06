Elisabetta Gregoraci, prova costume decisamente superata: piovono complimenti su Instagram per lo scatto della showgirl.

Lei è una delle showgirl più amate del nostro mondo dello spettacolo. Bellissima come poche, Elisabetta Gregoraci piace tanto al pubblico anche per la sua semplicità. Sui social, ad esempio, la showgirl ama rispondere spesso ai commenti dei fan, che apprezzano la sua gentilezza e naturalezza. Ed è proprio sul suo profilo di Instagram che, poco fa, la conduttrice calabrese ha postato uno scatto che non è passato inosservato. Un ‘buongiorno’ che i fan hanno apprezzato, eccome! La showgirl si è mostrata in costume, sfoggiando un fisico mozzafiato: pioggia di complimenti su Instagram. Diamo un’occhiata allo scatto.

Elisabetta Gregoraci, prova costume decisamente superata: boom di likes e complimenti per lo scatto su Instagram

L’estate è ormai alle porte e Instagram si sta popolando sempre più di scatti in costume di vip e influencer! Qualche ora fa, anche Elisabetta Gregoraci ha deciso di deliziare i suoi numerosi followers di Instagram con una foto in bikini. La showgirl si trova a Forte de Marmi e, nello scatto, è seduta sul lettino a prendere il sole. Una linguaccia per salutare simpaticamente i fan, ma, inevitabilmente, gli occhi di tutti sono caduti su ben altro! La bellissima Gregoraci ha sfoggiato un fisico statuario. Prova costume decisamente superata per la conduttrice, che ha ricevuto una valanga di likes e complimenti. Ecco lo scatto:

Eh si, ve lo avevamo detto. Elisabetta è davvero splendida nel suo ultimo post di Instagram. E, secondo le prime indiscrezioni, pare che la showgirl sia una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in onda il prossimo settembre! In attesa di conferme ufficiali, cosa aspettate a seguire la Gregoraci su Instagram? Non ve ne pentirete!