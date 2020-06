Francesco Facchinetti, lo scatto ‘bollente’ di Wilma: “Amore non mandarmi foto così”, il post su Instagram non passa inosservato.

Bellissimi e simpaticissimi, Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol formano una delle coppie più amate del momento. Il figlio di Roby dei Pooh e la bellissima brasiliana si sono sposati nel 2014 e il loro matrimonio procede a gonfie vele. Insieme, Francesco e Wilma hanno due bambini Leone e Wilma, ma la loro è una meravigliosa ‘famiglia allargata’. La Faissol infatti è mamma di Charlotte, nata dal suo precedente matrimonio, mentre Francesco è papà di Mia, figlia di Alessia Marcuzzi. Una famiglia splendida, che la coppia condivide spesso sui social, attraverso video e scatti che emozionano i fan. E proprio sui social, pochissimo fa, è apparsa una foto che non è passata affatto inosservata! Sul suo account Istagram, Francesco condivide uno scatto che le è stato appena mandato da Wilma…uno scatto decisamente ‘bollente’! La reazione di Francesco è imperdibile. Diamo un’occhiata!

Francesco Facchinetti condivide su Instagram lo scatto ‘bollente’ della moglie Wilma

“Amore non mandarmi foto così perché abbiamo già 4 figli e non ci sono più letti a casa!” È questa la simpaticissima didascalia che Francesco Facchinetti accompagna all’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. Un post che non poteva non attirare l’attenzione dei suoi followers. Il motivo? Il figlio di Roby Facchinetti ha condiviso con i suoi fan uno scatto che la sua bellissima moglie gli ha inviato. E, nello scatto, Wilma indossa una vestaglia intima che lascia poco spazio all’immaginazione. Curiosi di vedere il post? Eccolo per voi:

Eh si, ve lo avevamo detto! Uno scatto che difficilmente poteva passare inosservato. In poco tempo, infatti, il post di Francesco è stato invaso dai likes e i commenti dei followers. E voi, cosa aspettate a seguire le avventure social dei ‘Facchinettis”? Non ve ne pentirete!