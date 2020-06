L’Isola dei Famosi, una ex naufraga presto diventerà mamma

Una ex naufraga de L’Isola dei Famosi presto diventerà mamma per la seconda volta: ecco l’annuncio e soprattutto di chi si tratta

Una ex naufraga de L’Isola dei Famosi, uno dei reality show più longevi della televisione italiana, presto diventerà mamma. L’annuncio arriverà oggi pomeriggio durante la puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

L’Isola dei Famosi, una ex naufraga diventerà mamma

Nell’inverno del 2019, Youma Diakite ha partecipato alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La modella di origini maliane si ritirò poco dopo l’inizio del reality show e a Verissimo spiegò il motivo del suo ritiro: “Avevo fatto un patto con il mio compagno e gli avevo chiesto di farmi chiamare dalla produzione se mio figlio sviluppava qualche disagio per la mia mancanza. Alla fine mi ha chiamato perchè mio figlio non mangiava più e faceva incubi“. La Diakite decise così di lasciare il gioco, rinunciando al ricco montepremi in palio: “Sarei tornata a nuoto da lui“. La bellissima modella, paragonata da molti a Naomi Campbell, ha una relazione di lungo corso con l’imprenditore Fabrizio Ragone, con il quale ha appunto avuto un figlio, Mattia. La famiglia, però, si allargherà presto: nella puntata odierna di Verissimo, infatti, Youma annuncerà al pubblico italiana di aspettare un secondo bambino all’età di 49 anni. Una notizia bellissima che sicuramente riempirà di gioia i telespettatori italiani e tutti coloro che amano la modella.

Non ci resta che attendere il video messaggio inviato dalla modella ed ex naufraga del reality show honduregno alla trasmissione di Silvia Toffanin. Ricordiamo che il programma andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 e terrà compagnia ai telespettatori italiani fino al tardo pomeriggio. Oltre a Youma ci saranno tantissimi altri ospiti importanti e saranno riproposte interviste a personaggi illustri. Una puntata da non perdere assolutamente.