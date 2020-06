Joe Wexler Vite al Limite oggi: come sta e come è diventato?

Joe Wexler 31 anni è arrivato nel programma del Dottor Nowzaradan che pesava oltre 350 chili.

Joe Wexler di Vite al Limite è un altro protagonista della serie tv del Dottor Nowzaradan che è rimasto nella mente e nel cuore dei telespettatori che si chiedono dove sia finito oggi. Come sta e come è diventato? Come sappiamo il programma racconta per un anno intero le avventure di persone fortemente obese che si rivolgono al Dottor Nowzaradan per cercare di dimagrire e tornare a vivere normalmente. C’è chi ci riesce e chi no, ma il pubblico a casa si appassiona alle storie di tutti e la curiosità di sapere come stanno i pazienti oggi è tanta.

La storia di Joe

Joe Wexler è riuscito a perdere quasi 100 chili in un anno durante Vite al Limite e tiene anche costantemente aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni. Proprio grazie a un post sui social abbiamo quindi scoperto che il paziente del Dottor Nowzaradan è in procinto di divorziare. Pare che sua moglie non gli sia stata fedele e, proprio per le difficoltà che sta vivendo, ha avuto un rallentamento nella sua perdita di peso. La dinamica per tutte le persone obese è infatti simile: il cibo diventa una forma di conforto che ci fa stare bene e che, soprattutto nei momenti di difficoltà, riesce a far sentire meglio. Così, quando Joe ha scoperto dell’infedeltà della moglie Sarah ha subito un duro colpo.

Come sta oggi Joe di Vite al Limite?

I due si erano conosciuti online in un sito proprio dedicato alla perdita di peso e si sono aiutati l’uno con l’altro mentre il loro amore cresceva. Quando, circa 3 mesi fa, è arrivato il post sul divorzio i fan ci sono rimasti malissimo anche perché Joe ha confessato di essersi depresso per via di questa decisione e di soffrire ancora molto.