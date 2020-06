Questa sera, sabato 20 Giugno, andrà in onda una nuova puntata di Ciao Darwin, ma chi sarà la sua Madre Natura? Cosa occorre sapere su di lei.

Doppio appuntamento settimanale con Ciao Darwin. Dopo la replica di Lunedì scorso del programma, questa sera, sabato 20 Giugno, andrà in onda un nuovo appuntamento con la settima stagione del famoso e seguitissimo programma di Paolo Bonolis. Il successo del programma, lo sappiamo, è stato davvero smisurato. È proprio per questo motivo che, dopo la fine della messa in onda di tutte le repliche dell’ottava stagione, l’azienda Mediaset ha pensato bene di riproporre anche tutti gli episodi delle settima stagione. E, dati il continuo record degli ascolti Tv, sembrerebbe che la decisione presa è stata più che giusta. Ecco, ma chi saranno le due squadre che si scontreranno nell’appuntamento di questa sera. Se nella scorsa puntata, infatti, abbiamo visto due schieramenti opposti quali ‘spirito’ e ‘carne’, a cosa assisteremo stasera? E, soprattutto, chi sarà la Madre Natura? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che lei si chiama Kristýna Teimerová ed è davvero bellissima. Ma ecco tutto quello che occorre sapere su di lei.

Madre Natura Ciao Darwin di Sabato 20 Giugno: chi è Kristýna Teimerová

Se la Madre Natura dello scorso appuntamento di Ciao Darwin è stata Romina Mosso, chi sarà quella di sabato 20 Giugno. In fondo lo sappiamo, seppure il programma di Paolo Bonolis sia molto seguito dato l’enorme intrattenimento e le numerose risate che è solito regalarci, uno dei momenti tanto attesi della serata è proprio la presentazione di ‘colei che tutto muove’. Ecco, ma chi lo sarà questa sera? Come dicevamo precedentemente, lei è Kristýna Teimerová. E, da come ci è stato possibile notare dal suo profilo social ufficiale, è davvero giovanissima, ma soprattutto bellissima. Ecco, ma cosa sappiamo di lei? Purtroppo, davvero ben poco. Oltre a sapere di essere originaria de La Repubblica Ceca e di vivere attualmente a Milano, non sappiamo nulla riguardo alla sua data di nascita o molto altro ancora. Certo, di professione fa la modella, tanto è vero che ha collaborato anche con numerose marche più che importanti, ma non sappiamo nient’altro.

Purtroppo, come dicevamo precedentemente, sappiamo davvero ben poco di Kristyna. Attualmente, è una conosciutissima ed apprezzatissima modella, ma non sappiamo null’altro. Stesso discorso vale anche per la sua vita privata. Seppure sul suo canale social ufficiale, la giovanissima Madre Natura di Ciao Darwin sia davvero molto attiva, non lascia trasparire proprio nulla su quest’aspetto. Chissà, sarà fidanzata secondo voi?

