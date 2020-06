Marchesa D’Aragona, avete mai visto sua figlia Ludovica?

La Marchesa D’Aragona è uno dei personaggi più apprezzati ed amati della televisione italiana, ma avete mai visto sua figlia Ludovica?

È stata una delle protagoniste indiscusse della terza edizione del Grande Fratello Vip. In gioco con personalità delle televisione italiana più che eccellenti, la Marchesa D’Aragona ha saputo conquistare facilmente l’attenzione di tutto il tanto caro e numeroso pubblico italiano. Non soltanto perché, come abbiamo potuto constatare anche in alcune sue diverse ospitate nei salotti di Barbara D’Urso, la donna offre di un carattere molto forte, ma anche per il ‘caso’ sul suo titolo nobiliare. Che, come ricorderete, ha fatto discutere per diversi mesi. Ecco. Appurato che Daniela Del Secco, quindi, è un personaggio televisivo molto conosciuto e, soprattutto, molto amato, cosa sappiamo della sua vita privata? Ed, in particolare di sua figlia? Sappiamo, infatti, che la Marchesa ne ha soltanto una, l’avete mai vista? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Marchesa D’Aragona, chi è la figlia Ludovica: l’avete mai vista?

Seppure sia un personaggio pubblico molto amato e, soprattutto, molto apprezzato da tutto il pubblico italiano, della vita privata della Marchesa D’Aragona si sa davvero molto poco. Attualmente, infatti, non sappiamo se Daniela Del Secco sia impegnata oppure no. Tuttavia, l’unica cosa certa che sappiamo è che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha una bellissima figlia. Nata dal precedente matrimonio con Saverio Leuzzi, la giovanissima Ludovica ha un legame davvero speciale con la sua stupenda. Lo si deduce chiaramente dalle numerose foto che, sui rispettivi canali social, le due donne sono solite pubblicare. In particolare Ludovica. Che, durante il periodo del lockdown causato dall’emergenza Coronavirus, non ha mai perso occasione di poter dedicare a sua madre delle splendide parole. Ecco, ma cosa sappiamo di lei?

Giovanissima e, soprattutto, bellissima come sua madre, Ludovica è felicemente sposata con Gianaleberto Scarpa Bosteri, esponente di una nobile famiglia. I due, oltre a condividere una splendida vita familiare con il loro piccolo, condividono anche la vita lavorativa. Gianalberto, infatti, è un avvocato civilista. Infatti, Ludovica lavora nel suo stesso studio legale.

Daniela Del Secco a Ciao Darwin

Siete curiosi di rivederla sul piccolo schermo? Tranquilli, questa sera, sabato 20 Giugno, la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona sarà ospite a Ciao Darwin. La replica della settima edizione di questa sera oltre a prevedere la presenza della bellissima e perfetta Madre Natura, prevede lo ‘scontro’ tra due categorie davvero incredibile. Da una parte c’è la squadra ‘Io so io’, capitanata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dall’altra c’è la squadra ‘Noi non semo’, capitanata da Manuela Villa. Insomma, un appuntamento davvero imperdibile, no?