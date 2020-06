Silvia Provvedi de Le Donatella ha partorito un giorno fa e non vede l’ora di poter tornare a casa per un solo motivo: quello di rivedere sua sorella Giulia. Ecco il piccolo sfogo

Il 18 giugno 2020 è nata la piccola Nicole, la figlia di Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano. Una gioia troppo grande per una delle due gemelle de Le Donatella che in questi mesi ha condiviso con i suoi fan le emozioni della prima gravidanza: con un dolcissimo post ha mostrato a tutti una piccola manina che stringe il suo dito. L’emozione è davvero forte ed infatti sono migliaia e migliaia i commenti che ha ricevuto la Provvedi da parte di fan che amici che danno il benvenuto alla piccola. Commossa e felice, Silvia ha salutato i suoi follower ringraziandoli per tutto il bene e la vicinanza che le hanno mostrato.

Le Donatella, Silvia Provvedi: “Mi manca da morire”, lo sfogo della giovane

Silvia Provvedi è diventata mamma nelle ultime ore: il 18 giugno è nata la piccola Nicole dall’amore della giovane e di Giorgio De Stefano. Dopo 9 mesi di gravidanza, il famoso personaggio televisivo ha dato al mondo una meravigliosa creatura: ai suoi follower ha mostrato le dita della piccola venuta da poco al mondo. Nonostante l’enorme gioia e commozione per la nascita, Silvia sente molto la mancanza della sua metà, Giulia. Le Donatella non si sono mai separate e sembra strano ora vederle separate. Il motivo però è più che valido: a causa del Covid-19 ci sono molte restrizioni negli ospedali e per tale motivo al fianco della neo mamma può esserci solo il compagno. “Mia sorella Giulia non può venire a trovarmi. Mi dispiace tantissimo perché mi manca da morire: stiamo fremendo per ricongiungerci non appena sarà possibile. Diversa la situazione per il papà, quindi qui siamo noi, portiamo pazienza e attendiamo di tornare a casa” sono le parole di Silvia dette in una Instagram story.