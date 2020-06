Alex Zanardi, parla la mamma Anna: “Voglio cercare il silenzio, vorrei addormentarmi e svegliarmi quando lo farà lui”, ecco lo sfogo della donna dopo il terribile incidente di suo figlio.

Il terribile incidente che ha coinvolto Alex Zanardi venerdì 19 giugno ha scosso l’Italia intera. Il pilota di handbike, nonché campione paralimpico, è stato investito da un camion durante una tappa della staffetta di Obiettivo Tricolore e si trova ora ricoverato al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, in gravissime condizioni. Zanardi è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e maxillo-facciale e si trova ora in terapia intensiva, in coma farmacologico. Le sue condizioni, seppur ancora molto gravi, rimangono stabili, così come si legge nei bollettini ufficiali diffusi dall’ospedale. L’Italia intera si è stretta in queste ore intorno ad Alex, che si è ritrovato a distanza di 19 anni a dover lottare per la vita, dopo il tragico incidente che gli costò la perdita delle gambe nel 2001. Accanto a lui, come sempre, la moglie Daniela, che lo ha assistito fin da subito dopo l’impatto con il camion e che non intende lasciarlo solo neanche un attimo. A pregare e sperare insieme a lei, c’è anche la mamma di Alex, la signora Anna, che dal suo paese in provincia di Bologna attende notizie sulle condizioni di suo figlio. La donna ha rilasciato alcune dichiarazione a ‘Il Resto del Carlino’: ecco le sue commoventi parole.

Alex Zanardi, le commoventi parole della mamma Anna: “Voglio cercare solo silenzio, vorrei svegliarmi quando lo farà lui”

La signora Anna, mamma di Alex Zanardi, sta vivendo con grande apprensione questo terribile momento in cui suo figlio, campione paralimpico di Handbike, sta lottando tra la vita e la morte dopo il tragico incidente che lo ha coinvolto venerdì pomeriggio. Dopo l’incubo vissuto nel 2001, quando un altro incidente costò la perdita delle gambe a Zanardi, la donna si è ritrovata ancora una volta nella stessa situazione, a sperare che suo figlio superi anche questa difficile prova. Intervistata da ‘Il Resto del Carlino’, la signora Anna ha parlato di questo momento, definendolo una ‘dolorosa attesa’: “Voglio cercare solo il silenzio. Sono commossa da quanta attenzione e quanto affetto ci sono attorno ad Alex, ma non voglio dire altro, non me la sento, non è il momento di dire nulla”, ha dichiarato la donna, “Vorrei solo non pensare più niente, addormentarmi serenamente e risvegliarmi solo quando si sveglierà Alessandro”.

La donna ha infine ringraziato anche i media e le tv per i bellissimi filmati che stanno dedicando a suo figlio, sottolinendo ancora una volta che il suo desiderio è quello di rimanere il più possibile in silenzio.