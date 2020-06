Barbara D’Urso, spiacevole imprevisto: è successo a poche ore da Live

Barbara D’Urso, spiacevole imprevisto per la conduttrice: cosa è successo a poche ore dalla puntata di Live Non è la D’Urso.

Barbara D’Urso, si sa, è inarrestabile. La conduttrice è stata una delle poche ad andare in onda tutti i giorni, anche nelle settimane più difficile e delicate del lockdown. Con i suoi programmi, la D’Urso aggiorna ed intrattiene il suo amato pubblico, col quale ama tenersi in contatto anche sui social. Ed è proprio attraverso Instagram che, qualche giorno fa, la conduttrice ha rivelato ai fan di essersi ustionata una mano, mostrando in un video la fasciatura. Uno spiacevole incidente, di cui Barbara non avrebbe voluto parlare, ma questa sera c’è la diretta di Live Non è la D’Urso e la conduttrice ha voluto renderlo noto prima che tutti se ne accorgessero. Ieri sera, però, un nuovo imprevisto per Barbara. Nelle sue stories, ha raccontato di aver dovuto fare da sola un’integrazione alla medicazione. Ecco cosa è accaduto.

Barbara D’Urso, spiacevole imprevisto prima di Live: costretta ad integrare da sola la medicazione

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Una puntata come sempre ricca di ospiti e colpi di scena. Una serata non facile però per Barbara D’Urso, che andrà in onda con la mano fasciata. Sì, perché qualche giorno fa la conduttrice ha riportato un’ustione di secondo grado, per la quale necessita di una medicazione abbastanza vistosa. Una medicazione che, nelle ultime ore, le ha dato qualche problema. È stata proprio la conduttrice a raccontarlo nelle sue Instagram stories. Barbara dovrà cambiare la fasciatura lunedì: “Amici ho dovuto fare da sola una integrazione perché mi si era abbassata la medicazione!”, spiega la conduttrice, lamentandosi del colore che ha assunto la fascia a causa dello sporco. “Spruzzo l’igienizzante tutti i giorni, non vedo l’ora arrivi lunedì sera! Vabbé …c’è di peggio!, conclude la D’Urso, mostrando il suo solito ottimismo. Ecco uno screen tratto dalle stories:

Una puntata ricca di ospiti, quindi, quella di stasera di Live Non è la D’Urso, tra cui la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Asia Argento e Lory del Santo. Quest’ultima avrà importanti rivelazioni da raccontare. Inoltre, dovrebbe esserci una parentesi riguardante la coppia formata Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali. Appuntamento a questa sera, ore 21 e 20, su Canale 5. Chi seguirà la puntata?