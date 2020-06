Belen Rodriguez e Stefano: la reazione alla separazione, cosa emerge

Belen Rodriguez, Stefano e la separazione: come hanno reagito all’evento? Concentriamoci per un attimo sulla showgirl. Ecco quanto emerge

Dove eravamo rimasti con Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Sul web si rincorrono voci sul perché si siano lasciati. Il motivo per cui si sono detti addio, un’altra volta, per ora è solo un’ipotesi. Sì, perché nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su quanto è accaduto. Fatto sta che, al momento, sono divisi. Stefano è a Napoli, impegnato con la registrazione di Made in Sud, programma Rai che sta riscuotendo molto successo, mentre Belen è a Milano. La showgirl ha continuato la sua vita nonostante un dolore forte. L’abbiamo vista tutti nel video in cui annuncia la rottura: “Non me l’aspettavo”. Ma come ha reagito veramente la showgirl? Cosa ha pensato di fare in questi giorni in cui è lontana da suo marito?

Ci siamo tutti appassionati alla loro storia d’amore. Belli, ricchi, pieni di impegni lavorativi e con un figlio stupendo. Insomma, una coppia invidiabile sotto tutti i punti di vista. Non possiamo nascondere, in effetti, che il loro ‘distacco’, il secondo nella cronistoria del loro amore, abbia portato un po’ di malcontento. Vederli insieme, belli e felici, era un piacere per tutti. Ogni cosa, però, ha un inizio e una fine. Gli amori vanno e vengono e chissà che anche questa volta possano ritornare.

Intanto, però, possiamo constatare come stanno andando le cose per Belen Rodriguez dopo quel video che ha pubblicato in cui voleva annunciare la separazione da Stefano. Sulle pagine del quotidiano ‘Chi’ si legge che ha reagito bene ed è andata dritta per la sua nuova strada, al momento divisa da quella di suo marito. Dalle storie Instagram vediamo che ha continuato con il suo lavoro e infatti ci sono tantissimi scatti da alcuni set fotografici. Molto importante, per lei, in questo periodo, è il suo amico Mattia Ferrari che le sta accanto in ogni momento. Ma anche la sua famiglia non è da meno: papà e mamma le si sono stretti intorno e non la mollano. Insomma, la reazione c’è stata e possiamo definirla positiva.