Charity Pierce Vite al Limite oggi: la tragica storia e come è diventata

Charity Pierce oggi: come è diventata la protagonista di Vite al Limite e come sta sua figlia?

Un personaggio molto amato di Vite al Limite è sicuramente Charity Pierce una donna di 39 anni che la ricorderemo come una delle pazienti che ha perso più peso in assoluto nel programma. È stata una delle protagoniste di maggior successo della serie del Dottor Nowzaradan nella terza stagione e i fan della sua storia si chiedono come stia oggi la donna e come sia diventata. La sua storia, chiaramente, non è stata semplice, anzi. Ci sono state molte difficoltà nel suo percorso, ma non ha mai mollato.

La drammatica storia di Charity e come sta la figlia Charlie

La storia di Charity Pierce di Vite al Limite è simile a quella di molti altri personaggi del programma. Ma a peggiorare la situazione che l’ha portata a mangiare in modo compulsivo c’era anche un’infezione batterica che la attanagliava. Le possibilità per la donna erano due: curarsi o lasciarsi morire. Ecco allora la decisione di affidarsi al Dottor Nowzaradan che l’ha supportata e aiutata a perdere i chili necessari per sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. Ciò che preoccupava però maggiormente Charity era anche la figlia. Charlie Pierce, infatti, sembrava che avesse preso le brutte abitudini della madre e, per questo motivo, la donna ha cercato di proteggerla quanto più possibile e di riportarla sulla retta via.

La storia di Charity

Come sta oggi Charity Pierce?

Oggi Charity Pierce e la figlia sembrano stare molto meglio, anche se quando sono sopravvissute ad un incidente d’auto hanno dovuto affrontare un trauma e soprattutto la ragazza ha iniziato a ribellarsi a tutto e tutti. Una reazione eccessiva, ma comprensibile. In ogni caso tutto questo non l’ha portata ad allontanarsi dalla dieta che invece ha continuato con costanza e con ottimi risultati.