Conoscete le sorelle di Elettra Lamborghini? Una in particolare è bellissima

Conoscete le sorelle di Elettra Lamborghini? Una di loro in particolare è bellissima: di seguito vi mostriamo le loro foto

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e più seguite sui social network. Su Instagram, in modo particolare, la cantante conta oltre cinque milioni di seguaci. Elettra deve il suo successo al singolo Pem Pem, che è salito in cima a tutte le classifiche e l’ha consacrata a livello internazionale. La Lamborghini poi ha alimentato il suo successo grazie ad alcune partecipazioni televisive, tra i quali figurano molti reality show di successo. Quest’anno la Lamborghini ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Elettra però è famosa anche per le sue origini: la cantante, infatti, è figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio. La cantante appartiene ad una delle più importanti famiglie in Italia e sicuramente il cognome avrà contato molto durante la sua carriera. Elettra ovviamente non è l’unica figlia di Tonino Lamborghini. Per chi non conoscesse le sorelle e il fratello della cantante, di seguito vi diciamo chi sono e vi mostriamo le loro foto.

Conoscete le sorelle di Elettra Lamborghini?

Tonino Lamborghini non si è di certo annoiato durante la sua vita e insieme alla moglie Luisa Peterlongo si è dato abbastanza da fare. La famiglia di Elettra è molto numerosa: oltre alla cantante, infatti, ci sono il fratello Ferruccio (dal nome del nonno), unico maschio della casa insieme al padre, e le sorelle Ginevra, Lucrezia e Flaminia. Di queste, una in particolare è bellissima. Stiamo parlando di Ginevra Lamborghini: oltre quarantamila seguaci su Instagram, un viso angelico e un fisico mozzafiato. Ginevra fa girare la testa a molti uomini e probabilmente ha anche più successo della sorella. Con la sua bellezza non riesce ad oscurare la sorella, ma di sicuro non passa inosservata. Così come Ginevra, anche le altre due sorelle di Elettra sono molto belle. Lucrezia e Flaminia sono gemelle, nate nel ’99, sono le più piccole di casa Lamborghini e sono veramente due gocce d’acqua. L’unica cosa in cui differiscono è il colore dei capelli, dato che Flaminia è rossa, mentre Lucrezia è castana e da poco ha aggiunto una ciocca di colore verde al suo look.

Flaminia e Lucrezia sono state presentate da poco da Elettra su Tik Tok. La cantante ha pubblicato un video in cui ci sono anche loro ed è divenuto virale in breve tempo. All’appello, però, mancava Ginevra, di certo più conosciuta rispetto alle altre due.