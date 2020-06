Emma Marrone in costume: torna ‘Google’ tra i ricordi di Instagram

Emma Marrone ha pubblicato una foto in costume tra le stories di Instagram ripresa dai ricordi del popolare social network

Emma è una delle cantanti più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La cantante ha esordito nel talent show Amici di Maria De Filippi, trionfando in finale contro Loredana Errore. Subito dopo l’esperienza nel talent di Maria De Filippi, si è esibita sul palco dell’Ariston di Sanremo, vincendo con il brano “Non è l’inferno“. Emma ha esordito anche nel mondo del cinema, recitando nel film “Gli anni più belli“, diretto da Gabriele Muccino. La Marrone, inoltre, è molto seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta oltre quattro milioni di seguaci.

Emma Marrone in costume: la foto presa dai ricordi di Instagram

Emma è sempre stata molto appariscente. Le sue forme mandavano in estasi il pubblico sin dai suoi esordi nel talent show di Canale 5. La cantante, però, ha sempre cercato di mettere la sua voce davanti alle sue forme, ma ciò che ti ha regalato Madre Natura difficilmente puoi toglierlo. Emma è bella, anche senza far troppo caso alle forme, è bella e basta. Proprio oggi, tra le stories di Instagram, ha pubblicato un ricordo che sicuramente farà felici i suoi fan. La cantante, infatti, ha riproposto una foto in costume, scattata esattamente due anni fa, nella quale per ‘strizzare’ il costume mette in mostra tutte le sue forme. La cantante, al tempo, scherzò sul popolare social network, scrivendo: “Google“, dato che le sue forme assomigliavano ai cerchi disegnati dalle ‘O’.

La foto, a distanza di due anni, è tornata sul profilo della cantante e i fan potranno gioire nuovamente. Subito dopo, però, la Marrone è ritornata tra i ranghi, pubblicando una foto sempre al mare, ma nella quale è ben coperta.