Francesco Gabbani, chi è la nuova fidanzata Giulia e che lavoro fa

Francesco Gabbani non ha certo bisogno di presentazioni. Da quando ha trionfato a Sanremo nel 2017 con il brano Occidentali’s Karma, il cantante è diventato una vera e propria star, grazie alla sua musica energica e mai scontata e alla sua personalità vulcanica, quasi da showman, alla quale si accompagna un grande fascino, che non guasta mai e fa girare la testa a tante sue fan. Una sola, però, è la donna che ha conquistato il suo cuore. Si chiama Giulia ed è riuscita a dargli la serenità dopo la fine della sua precedente relazione con Dalila Iardella, durata molti anni. Nonostante la sua personalità esplosiva sul palco, Gabbani sembre essere estremamente riservato sulla sua vita privata e non gli piace affatto parlarne. L’annuncio della sua storia con Giulia, infatti, è arrivato solo dopo l’ultimo Festival di Sanremo, ma a quanto pare i due sono insieme già da più di un anno. E allora proviamo a scoprire qualcosa in più sulla nuova compagna del cantante, che sembra piacere molto anche alla sua famiglia.

Francesco Gabbani è fidanzato da più di un anno con una ragazza di nome Giulia, che gli ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine della sua precedente relazione con la tatuatrice Dalila Iardella. Il cantante ha annunciato la sua nuova fiamma dopo l’ultimo Festival di Sanremo, al quale si è classificato secondo con il suo brano ‘Viceversa’, ma non ha detto nemmeno il cognome di lei, che rimane ancora oggi un mistero. A quanto pare Giulia è molto timida e riservata e non vuole finire sotto i riflettori. Non sappiamo, dunque, la sua età e se abbia o meno dei profili social, perchè anche sulla pagina Instagram di Gabbani non ci sono tag o foto di lei. Quello che sappiamo, però, è che anche lei lavora nel mondo della musica, perché lo ha detto il padre di Francesco, Sergio Gabbani, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa alla rivista ‘Grand Hotel’. L’uomo ha raccontato che lui e sua moglie sono davvero felici della nuova relazione del figlio, perché sono convinti che Giulia sia la donna giusta per lui, ‘l’altra metà della mela’, queste le sue parole. Il signor Gabbani ha sottolineato la discrezione e la timidezza di Giulia, che condivide con Francesco la passione e il lavoro nel mondo della musica, aggiungendo che spera di diventare presto nonno.

L’unione tra Gabbani e Giulia, dunque, sembra davvero essere una cosa seria e importante. Lo stesso cantante di ‘Amen’ lo ha sottolineato in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, nella quale ha dichiarato che il rapporto con Giulia è una costante della sua vita e che questa stabilità lo aiuta anche nella scrittura. Gabbani ha detto che la sua compagna è la sua complice e che senza di lei non avrebbe scritto ‘Viceversa’, il brano che ha spopolato a Sanremo.

Gabbani non ha ancora mostrato la sua fidanzata pubblicamente, però dalle sue parole si percepisce tutto l’amore che li lega e soprattutto il desiderio di condividere la sua vita con lei.