Giancarlo Magalli, brutto incidente per la figlia: cos’è successo

Brutto incidente per la figlia di Giancarlo Magalli, la ragazza ha postato le foto su Instagram: ecco cos’è successo e come sta adesso

Magalli è stato sposato ben due volte: la prima con Carla Crocivera, dalla quale ha avuto una figlia, Manuela; la seconda con Valeria Donati, dalla quale ha avuto un’altra figlia, Michela. Rispetto a Manuela, la secondogenita sembra voler prendere la strada del padre. Nonostante sia sempre stata lontana dai riflettori, la piccola Magalli è molto seguita sui social, sia perchè è la figlia del grande Giancarlo sia perchè è davvero bellissima. La ragazza, classe ’94, ha circa 38 mila seguaci su Instagram. Sul suo profilo si definisce ‘Content Creator e Midnight Snacker‘ e gestisce insieme ad alcune amiche una pagina che contiene i migliori scatti della Capitale. Nonostante non abbia mai partecipato ad alcun programma televisivo e soprattutto non abbia mai strizzato l’occhio al gossip, Michela potrebbe essere un volto di punta della nuova televisione italiana. La ragazza, infatti, sembra avere le carte in regola.

Giancarlo Magalli, brutto incidente per la figlia

Michela, come abbiamo già sottolineato, ama tenere aggiornati i suoi seguaci su Instagram. La figlia di Magalli racconta tutte le sue avventure, sia quelle belle che quelle brutte. Ieri, ad esempio, è stata protagonista di un’avventura non certamente felice. La ragazza, mentre era in giro ad Ostuni, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, ha preso l’ape turistica per spostarsi in città ed è stata – suo malgrado – protagonista di uno spiacevole inconveniente. Durante il viaggio, infatti, si sono rotti i freni e il veicolo si è praticamente schiantato contro il muro, come raccontato dalla Magalli tra le stories di Instagram. La ragazza ha postato la foto delle sue gambe, che riportavano alcune escoriazioni all’altezza delle ginocchia. Nessuna ferita grave per la figlia del conduttore televisivo, ma sicuramente un grosso spavento. Michela avrà sicuramente superato i problemi legati all’incidente e già oggi era di nuovo in viaggio per le vie di Fasano. La Magalli ha visitato lo Zoo Safari, dato che tra le stories ha pubblicato alcuni video con una giraffa e con altri animali.

Anche il padre della bella Michela fu coinvolto in un incidente. Era lo scorso 24 gennaio e il conduttore si trovava alla guida della sua Smart bianca sulla Cassia bis, quando fu coinvolto in uno schianto terribile con un Suv. La macchina di Magalli ne uscì letteralmente accartocciata, ma fortunatamente il conduttore non riportò ferite gravi. Un episodio che avrà sicuramente segnato la figlia Michela, che ancora oggi ricorderà lo spavento forte.