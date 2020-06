In quest’ultima foto su Instagram, Giulia De Lellis si lascia immortalare in costume, ma il commento di Andrea Damante non passa inosservato.

È iniziata finalmente l’estate. E Giulia De Lellis per inaugurarla ha voluto condividere uno scatto fotografico davvero pazzesco. Non è assolutamente la prima volta, lo sappiamo. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sempre molto attiva con i suoi sostenitori. E, spesso e volentieri, si diletta a lasciarli senza parole con la condivisione di scatti più fenomenali. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stato condiviso qualche ora fa. Quando, durante una piacevolissima giornata in barca in compagnia di un’ottima comitiva di amici, l’influencer romana si è lasciata immortalare in costume. Lei, come al solito, è più che splendida. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è il commento di Andrea Damante. Che, tra l’altro, ha ricevuto un vero e proprio boom di likes. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis in costume, il commento di Andrea non passa inosservato: boom di likes

È la vera e propria regina di Instagram, Giulia De Lellis. Con un numero di followers più che elevato, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, una delle influencer italiane più amate e seguite. Anche lei, però, non scherza affatto. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: spesso e volentieri, l’ex fidanzata di Andrea Iannone intrattiene i suoi sostenitori con tutto quello che le capita. Non soltanto, quindi, imperdibili ed inediti annunci che riguardano la sua vita lavorativa, ma anche incantevoli scatti fotografici. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a pochissime ore fa. Giulia, insieme al suo fidanzato e ad un’ottimo comitiva di amici, ha trascorso una piacevolissima giornata di mare in barca. È proprio per questo motivo che non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare in costume. Bisogna ammetterlo: è davvero splendida. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato, oltre la sua smisurata bellezza, è il commento di Andrea Damante. Che, come dicevamo, ha ricevuto un vero e proprio boom di likes.

‘Qualità’, questo è il commento di Andrea Damante lasciato a corredo dell’ultimo scatto in costume di Giulia De Lellis. Una sola parola, quindi, ma con un valore davvero incredibile. Anche perché, parliamoci chiaro, descrive perfettamente la profonda bellezza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Non è un caso, infatti, se, in un batter baleno, questo commento ha ricevuto un vero e proprio boom di likes. Pensate, al momento, ci sono più di 3500 ‘cuoricini’ e quasi 50 commenti di reazione. In effetti, come si può dar torto all’affascinante deejay veronese?