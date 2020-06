Laura Perez Vite al Limite oggi: la donna è irriconoscibile

Laura Perez e il percorso di dimagrimento con Vite al Limite: come sta oggi e le incredibili decisioni che ha preso.

Chi è appassionato di reality e di programmi che prendono spunto dalla vita di tutti i giorni conoscerà perfettamente la storia della 41enne Laura Perez originaria di Sant’Antonio in Texas che è approdata nel programma pesando 270 chili. La sua vita era seriamente compromessa e quindi ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan per seguire una dieta equilibrata, perdere abbastanza peso e ottenere poi il lasciapassare per l’intervento di chirurgia bariatrica. chi ha seguito la storia di Laura di Vite al Limite si chiederà come sta oggi e come è diventata la donna protagonista della terza stagione.

La storia di Laura Perez

Laura Perez è arrivata a Vite al Limite in una condizione quasi disperata. Affetta da una forma molto grave di diabete, ridotta in sedie a rotelle per il suo peso esagerato che non le permetteva di camminare. La donna era consapevole del fatto che, se non avesse fatto qualcosa al più presto probabilmente sarebbe morta. Così si è messa seriamente a seguire una dieta, ma a questa ha dovuto affiancare anche una terapia specifica per superare i traumi della sua infanzia.

Gli abusi subiti

Laura da piccola infatti è stata vittima di violenze sessuali da parte del cugino. Una situazione traumatica visto che all’epoca aveva solo 5 anni. Ovviamente la soluzione è stata rivolgersi al cibo per trovare conforto. I suoi genitori hanno provato ad aiutarla, ma non sapendo l’origine di quel dolore che la portava a mangiare così tanto non sono riusciti ad intervenire in maniera corretta.

L’incontro con il marito Joey

A 27 anni però, nonostante il suo peso comunque importante, Laura incontrò Joey e i due si sposarono dopo poco tempo. Purtroppo però per amore Joey le passava del cibo di nascosto, distruggendo e vanificando i tentativi della madre di ridurre le porzioni di cibo che doveva assumere ogni giorno. Alla fine la Perez si è resa conto di doversi rivolgere al dottor Nowzaradan e, nonostante alcune difficoltà iniziali, alla fine è riuscita a mettersi a regime e ha perso i chili necessari per potersi sottoporre all’intervento di chirurgia bariatrica.

Come sta oggi Laura Perez di Vite al Limite?

Laura spiega il rapporto con il marito

La donna non ha mai smesso di lottare con il suo peso, anzi. Si è data da fare e ha continuato duramente a seguire la dieta e cercare di mangiare bene oltre che fare attività fisica. Questi successi l’hanno motivata molto, ma questa nuova Laura ha creato degli scompensi in Joey che preferiva la moglie nella condizione precedente quando dipendeva da lei. Così alla fine si separarono.