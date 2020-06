Michela Quattrociocche, nuovo amore dopo la separazione con Alberto Aquilani: la clamorosa indiscrezione, ecco chi è l’uomo che sembrerebbe aver rubato il cuore dell’attrice.

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno annunciato la loro separazione alcune settimane fa con un post condiviso sui profili Instagram di entrambi, nel quale hanno parlato di una scelta avvenuta di comune accordo e con grande rispetto e affetto reciproco. I due, dunque, hanno deciso di separare le loro strade dopo 8 anni di matrimonio e due splendide figlie, Aurora e Diamante, gestendo questo momento con grande silenzio e riservatezza, come hanno sempre fatto per tutta la durata del loro amore. I due hanno chiesto silenzio e rispetto a tutela delle loro bambine, sottolineando che non avrebbero più parlato pubblicamente della loro situazione. Ora, a distanza di poco più di un mese dall’annuncio della separazione da Aquilani, la Quattrociocche sembrerebbe aver ritrovato la serenità accanto a un altro uomo: scopriamo insieme i dettagli della clamorosa indiscrezione diffusa dal settimanale ‘Chi’.

Michela Quattrociocche ha un nuovo amore: la clamorosa indiscrezione di ‘Chi’, ecco chi è lui

Michela Quattrociocche ha parlato al settimanale ‘Chi’, rilasciando una fugace dichiarazione sulla sua situazione attuale, a circa un mese dalla separazione con Alberto Aquilani. L’attrice romana ha sottolineato che lei e il suo ex marito hanno fatto un accordo con i rispettivi legali che non permette di rilasciare interviste sulla loro separazione: “In questo momento posso solo dire che sono felice”, ha dichiarato. Secondo un’indiscrezione diffusa proprio dal settimanale di Alfonso Signorini, infatti, Michela avrebbe già ritrovato l’amore accanto a un altro uomo. Si tratta di Giovanni Naldi, un giovane imprenditore che gestisce una catena di alberghi extra lusso insieme al padre Roberto e alla sorella Adele. La loro società, la Roberto Naldi Collection, gestisce anche l’hotel Parco dei Principi di Roma, dove Giovanni avrebbe conosciuto Michela, cliente fissa della palestra dell’albergo.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla storia tra Naldi e la Quattrociocche, ma secondo le indiscrezioni l’attrice avrebbe anche già informato Aquilani della sua nuova relazione.