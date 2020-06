Stefano De Martino, avete mai visto i suoi genitori? Le foto sui social

Stefano De Martino, avete mai visto i genitori e la sorella del ballerino? Le foto sui social che piacciono tantissimo ai followers

Stefano De Martino ha certamente un seguito di fan non indifferente, che nel corso degli anni lo hanno visto crescere e maturare diventando un vero professionista. Ha iniziato anni fa grazie al Talent show di Amici di Maria De Filippi, dove si presentò come ballerino, colpendo tutti per la sua incredibile bravura e anche per la relazione con la cantante e compagna di squadra Emma Marrone. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e il ballerino ha continuato a dare dimostrazione di determinazione e di tecnica. Dopo la sua esperienza come concorrente De Martino è stato chiamato proprio dalla De Filippi per rivestire il ruolo di professionista all’interno della scuola. Qui nel corso degli anni non solo ha incontrato l’amore con Belen Rodriguez, ma è anche cresciuto moltissimo professionalmente, riuscendo a sbarcare anche in Rai alla conduzione di alcuni programmi. Un vulcano di idee e anche di bravura, che lo stanno portando lontano e che però non gli impediscono di guardarsi dietro a ricordarsi delle sue origini.

Stefano De Martino è di origini campane, è nato e cresciuto a Torre Annunziata, un paese in provincia di Napoli che conta circa 42 mila abitanti. Stefano è legatissimo alle sue origini, basti pensare che ogni volta che può torna nella sua amata Napoli e qui ha condotto due programmi che l’hanno consacrato anche nel ruolo di conduttore: ‘Stasera tutto è possibile’ e ‘Made in Sud‘. In entrambi i casi la sua presenza è stata non solo molto professionale, ma anche molto apprezzata per la leggerezza e la simpatia. Oltre ad essere legatissimo alla propria terra e alle origini, Stefano ama molto la propria famiglia. Nato da mamma Mariarosaria Scassillo e papà Enrico De Martino. Non capita spesso che il ballerino posti foto con la propria famiglia, forse per riservatezza, ma sul profilo della madre e della sorella Adelaide sono moltissime le foto del ballerino con loro.

Anche di loro con il piccolo Santiago a cui sono legatissimi e con cui passano molto tempo. La famiglia di Stefano si è infatti trasferita a Milano per stare al fianco del figlio e del nipote, dopo il matrimonio di Stefano con Belen.