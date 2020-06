Gemma Galgani e Nicola Vivarelli andranno a Temptation Island? Adesso è proprio ufficiale: ecco le parole di Filippo Bisciglia.

Ci siamo quasi: da Giovedì 2 Luglio, finalmente, andrà in onda la nuova stagione di Temptation Island. Un’edizione, come raccontato da Filippo Bisciglia, completamente diversa ed inedita dal solito, data le conseguenze dell’emergenza Coronavirus, ma che, senza alcun dubbio, riscuoterà un successo davvero incredibile. Ecco, ma cosa succederà esattamente? Ovviamente, questo lo scopriremo tra un paio di settimane. Al momento, sembrerebbe che le coppie siano arrivate nel villaggio dell’Is Morus Relais in Sardegna. E che, proprio in questi giorni, stiano registrando le prime puntate. Ecco, ma cosa sappiamo, invece, delle coppie? Come raccontato in un nostro recente articolo, sono state svelate le prime due ufficiali. Cosa sappiamo, invece, di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Nelle scorse settimane, come ricorderete, si è pensato che i due protagonisti di Uomini e Donne potessero prendere parte al reality delle tentazioni. Ecco, è davvero così? Parla Filippo Bisciglia.

Temptation Island, anche Gemma e Nicola nel cast? La risposta di Filippo Bisciglia

Diverse settimane fa, tra le coppie che avrebbero potuto prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island, è spuntato anche il nome di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Appena terminato il loro percorso a Uomini e Donne, si pensava che i suoi due protagonisti avrebbero potuto partecipare al reality delle tentazioni. Ecco, è davvero così? In realtà, già in precedenza, la notizia è stata clamorosamente smentita. Appena diffusa la notizia, infatti, l’agente dell’ufficiale di marina di Forte dei Marmi ci ha tenuto immediatamente a fare chiarezza sulla vicenda. Qualche ora fa, però, è arrivata la conferma. A darla è stata Filippo Bisciglia, il conduttore del programma. Che, in una recente intervista per Fanpage, si è letteralmente ‘sbottonato’ su questa nuova edizione. Non soltanto, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato di tutto quello che accadrà quest’anno e, soprattutto, a cosa assisteremo dal 2 Luglio in poi, ci ha tenuto a specificare se realmente la dama torinese e il suo giovane corteggiatore parteciperanno o meno a Temptation Island. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo?

A poche settimane dall’inizio di Temptation Island, la domanda sorge più che spontanea: Gemma e Nicola parteciperanno? A rivelare ogni cosa è Filippo Bisciglia. In questa sua recentissima intervista a Fanpage, il romano ha clamorosamente smentito la notizia. ‘A Temptation Island partecipano le coppie. Non credo che Gemma e Nicola lo siano’, ha rivelato l’ex concorrente del Grande Fratello. Insomma, cari fan dei due protagonisti di Uomini e Donne, sembrerebbe proprio che i due non vi prenderanno parte a Temptation. Siete delusi?