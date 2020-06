Temptation Island, le prime parole del conduttore Filippo Bisciglia: “Qualcosa di bollente…”, le riprese del reality sono entrate nel vivo e anche le liti

Per gli appassionati delle trasmissioni di Maria De Filippi chi aspetta l’estate, aspetta Temptation Island! Purtoppo fino a poche settimane fa la fattibilità del programma è stata a serio rischio a causa del Coronavirus, eppure, la redazione e tutti i collaboratori che lavorano a questo progetto ormai da diversi anni, hanno cercato la soluzione giusta per poterlo comunque mandare in onda. Il programma è ormai tra i preferiti del pubblico, che ogni anno segue con passione le vicende delle coppie in cui spesso e volentieri si impersonano rivivendo le proprie esperienze sentimentali. Solo qualche giorno fa era giunta la lieta notizia, la quale vedeva una serie di Instagram Stories del conduttore Filippo Bisciglia alle prese con l’inizio del programma. Le coppie sono infatti giunte al villaggio e si sono separate per dare il via al loro viaggio nei sentimenti e da quanto ha dichiarato il conduttore ci sarebbe già un bel po di carne a cuocere… Cerchiamo di scoprire insieme cos’è accaduto in questi primi giorni.

Temptation Island, prime parole di Filippo Bisciglia: “Qualcosa di bollente”

Filippo Bisciglia è stato raggiunto dai microfoni di TvBlog a cui ha fatto delle importanti dichiarazioni proprio in merito all’inizio del programma. Il conduttore è infatti convinto che quest’edizione porterà sul piccolo schermo tantissime storie interessanti. Filippo non solo ha confermato che in quest’edizione vedremo sia coppie vip che coppie nip, ma ha aggiunto che molte di queste hanno avuto figli da relazioni precedenti, o hanno una forte differenza di età. Insomma pare proprio che vedremo un’edizione davvero molto ricca, ma anche varia per quanto riguarda i tipo di esperienze che hanno vissuto i protagonisti. Inoltre il conduttore ha anticipato che le registrazioni sono iniziate da appena due giorni, ma nell’aria c’è già il sapore delle liti e delle ire… In particolare ha riferito: “Stiamo studiando… Ho già visto che, in pentola, stanno bollendo tante cose e siamo solo al secondo giorno di registrazione! Dobbiamo aspettarci un’edizione davvero focosa! Quest’anno, a differenza delle scorse edizioni, ci saranno coppie davvero differenti”

Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione mista ci si aspetta sicuramente un’Antonella Elia in vesti totalmente diverse da quelle viste al Grande Fratello Vip. Anche Bisciglia si aspetta qualcosa di forte da parte della donna che al Grande Fratello ha mostrato tutto il proprio carattere forte. In particolare ha dichiarato: “Al GF Vip, Antonella Elia discuteva più di persona. Al GF, il problema ce l’hai davanti mentre, invece, a Temptation Island, il problema, semmai dovesse nascere, non ce l’hai di fronte ma ce l’hai dall’altra parte del villaggio. Quindi, quell’Antonella che si è vista al GF Vip, possiamo immaginarcela soprattutto al falò di confronto finale, quando si rincontrerà con Pietro.“. Insomma pare proprio che quest’edizione sarà particolarmente movimentata e noi non vediamo l’ora di conoscere anche le altre coppie!