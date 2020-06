In quest’ultima foto su Instagram, Wanda Nara si è lasciata immortalare in costume a bordo piscina: lo scatto ha letteralmente conquistato tutti.

Una cosa è certa: Wanda Nara sa sempre come lasciare sbalorditi i suoi numerosi sostenitori. Spesso e volentieri, l’argentina condivide degli scatti fotografici che, oltre a rappresentare alle grande la sua smisurata bellezza, ottengono un successo davvero incredibile. Anche quest’ultimo, condiviso pochissime ore fa, ha lasciato tutti senza parole. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Proprio pochissime ore fa, infatti, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha condiviso una foto più che splendente. Sapete perché? Wanda si lascia immortalare a bordo piscina e, soprattutto, con indosso un costume più che favoloso. Risultato? Non vi anticipiamo nulla! Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Wanda Nara in costume: lo scatto a bordo piscina conquista il web

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo, Wanda Nara è sempre molto attiva. E, oltre a vantare di un numero di followers davvero incredibile, non perde mai occasione di poter aggiornarli con dei magnifici scatti fotografici. Già in precedenti occasioni, infatti, la bellissima ex opinionista del Grande Fratello Vip li ha deliziati con delle fotografie, ammettiamolo, davvero stupefacenti. Ma non è affatto finita qui. Perché l’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a pochissime ore fa. È proprio pochissimi istanti fa, infatti, che la moglie di Mauro Icardi ha lasciato tutti i suoi sostenitori senza parole. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Insomma, ve l’avevamo detto che, in suddetto scatto, Wanda Nara era davvero bellissima. Dite la verità: avevamo torto? Con un incantevole costume tutto intero, la giovanissima moglie di Mauro Icardi si è immortalata a bordo piscina. Inutile a dirvi, quindi, in un vero e proprio batter baleno, lo scatto ha conquistato davvero tutti. Non soltanto, infatti, ha ricevuto più di 250 mila ‘likes’, ma il numero di commenti è davvero elevatissimo. Ce ne sono diversi, sia chiaro. Eppure, tutti sottolineano la stessa cosa: la smisurata bellezza dell’argentina. Da ‘sei meravigliosa’ fino a ‘sei una dea’, sembrerebbe che l’ultima foto di Wanda Nara abbia davvero conquistato tutti. Si può dare torto? Assolutamente no!

L’avete mai vista ai fornelli?

Come dicevamo precedentemente, Wanda Nara è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. E, spesso e volentieri, condivide tutto ciò che le capita. Lo ha fatto anche diversi mesi fa. Quando, direttamente dai fornelli della sua abitazione, l’argentina ha mostrato la ricetta di un piatto davvero squisito. Insomma, sembrerebbe proprio che la moglie di Mauro Icardi sia una donna da mille risorse. Avevate dubbi?