Alex Zanardi, la moglie Daniela Manni che non lo ha mai lasciato solo: scopriamo insieme come si sono conosciuti i due e da quanto tempo sono sposati

La storia di Alex Zanardi la conosciamo un po’ tutti, ex campioni di Formula uno e attuale campione para-olimpico, non si è mai arreso e non si è mai lasciato andare, Mai! Ci stiamo aggrappando tutti a quel lettino d’ospedale, come hanno scritto anche moltissimi altri. E’ l’esempio della forza, della determinazione, del coraggio, quello che tutti noi vorremmo avere. Inutile voler somigliare ad un super eroe e ai suoi poteri, quando abbiamo dinanzi a noi un esempio di uomo a cui la vita ha tolto tantissimo e che con forza e coraggio si è preso ancor di più di quello che gli era stato tolto. Tutti noi vorremmo avere almeno una volta nella vita la forza e il coraggio di farcela come lui. Tutti ci aggrappiamo al desiderio di vederlo nuovamente sorridere, di vederlo ancora correre con la sua hand bike, gareggiare in tutte le sfide possibili e immaginabili. Tutti vorremmo essere un po’ Alex Zanardi, che al suo fianco ha una persona altrettanto forte e coraggiosa.

Alex Zanardi è un grandissimo uomo e anche un grandissimo atleta e al suo fianco può contare sul supporto e sul sostegno della sua compagna di vita. Daniela Manni è la moglie di Zanardi ormai da molti anni e da altrettanti stanno insieme. Alex e Daniela si sono conosciuti negli anni ’90 sulla pista di Kart e formula 3 in cui lui si allenava. Il loro amore è sempre rimasto lontano dai riflettori e così ha voluto la donna, che dopo circa cinque anni d’amore lo ha sposato nel 1996. Daniela è sempre rimasta al fianco del pilota che nel 2001 è rimasto immischiato in un incidente terribile per cui ha perso entrambe le gambe, Zanardi gareggiava alla CART al Lausitzring. L’incidente fortissimo nel quale il campione fu coinvolto gli portò non solo all’amputazione di entrambe le gambe. Una sfida contro il tempo e la morte quella che Alex affrontò allora e che oggi purtroppo si è ripetuta. E oggi come allora Daniela è al suo fianco.

Dal loro amore è nato il figlio Niccolò, che amano alla follia…