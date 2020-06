Un’amatissima ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta: l’emozionante annuncio social fa felici i fan, ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è senza alcun dubbio uno dei programmi più amati dal pubblico di Canale 5. Uno show che regala risate e intrattenimento, ma anche tantissime forti emozioni. Tante sono le coppie nate grazie alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, molte delle quali sono riuscite anche a durare nel tempo e sono tutt’ora super seguite. Impossibile non pensare, ad esempio, a Giulia De Lellis e Andrea Damante, che in questo periodo sono finiti sotto i riflettori per il loro ritorno di fiamma dopo una lunga separazione. Una notizia che sta facendo sognare i tantissimi fan della coppia. Non solo, però, perché ci sono anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci, da poco diventati genitori della piccola Arya, o ancora Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, anche loro con una splendida famiglia. Insomma, Uomini e Donne regala tanto amore, e anche alcuni personaggi che non sono rimasti insieme alla loro ‘scelta’ sono ancora oggi molto seguiti. E’ il caso di un’amatissima ex tronista che è appena diventata mamma, per la gioia dei suoi tantissimi fan: ecco di chi si tratta, l’emozionante annuncio social.

Un’ex amatissima tronista di Uomini e Donne è appena diventata mamma per la prima volta, mandando in delirio i suoi tantissimi fan. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Beh, vi accontentiamo subito! La neo-mamma di cui parliamo è Anna Munafò, la bellissima siciliana andata sul trono nella stagione 2013-2014. La sua scelta all’epoca fu Emanuele Trimarchi, ma la storia tra i due durò molto poco. Nonostante questo, però, Anna è rimasta nel cuore del pubblico per la sua bellezza e la sua genuinità e per questo è ancora oggi molto seguita sui social. E’ proprio su Instagram che ha annunciato di essere incinta, tenendo poi sempre aggiornati i suoi followers nel corso della gravidanza, svelando anche il sesso del bebè. Poche ore fa il piccolo Michael è venuto alla luce e Anna lo ha annunciato con un dolcissimo post su Instagram. Nella foto ci sono lei, suo marito Giuseppe e il piccolo.

“Arrivi tu”, ecco le semplici e intense parole con cui la Munafò ha annunciato la nascita di suo figlio, per la gioia dei suoi tantissimi fan, che le hanno fatto i migliori auguri per questo nuova meravigliosa avventura.