Amici di Maria De Filippi, un’amatissima ex ballerina è incinta: “Ti sento”, l’annuncio sui social.

Una splendida notizia, quella annunciata qualche giorno fa da Francesca Del Toro sul suo profilo ufficiale di Instagram. Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi la ricorderanno senza alcun dubbio. Sì, perché è stata una dei concorrenti più amati della tredicesima edizione del talent show di Canale 5, nella categoria ballo. E, proprio qualche giorno fa, Francesca ha dato una notizia meravigliosa ai numerosi fan che la seguono su Instagram: la ballerina è in dolce attesa! Uno scatto in cui mostra il pancione, il modo più tenero per comunicare il lieto evento. Diamo un’occhiata al post che ha emozionato tutti.

Amici di Maria De Filippi, l’amatissima ex ballerina Francesca Del Toro è incinta

È stata una delle allieve più amate di Amici 13. Parliamo di Francesca Del Toro, che quando è approdata nella trasmissione di Maria De Filippi ballava da ben 13 anni. Una passione infinita, quella di Francesca per la danza, che l’ha portata fino in tv, nel famoso talent di Canale 5. Ed è da quel momento che è entrata nel cuore di migliaia di fan, che ancora oggi la seguono sui social. Ed è proprio lì che qualche giorno fa Francesca ha annunciato di essere incinta. Lo ha fatto in un modo dolcissimo, con un video in cui balla col suo compagno, sulle note di Perfect di Ed Sheeran. Alla fine del ballo, Gabriele la stringe da dietro, poggiando le mani sulla sua pancia: “Sarai la luce nel nostro cammino”. Ecco il video da brividi:

In seguito, la bellissima francesca ha mostrato anche uno scatto, in cui mostra il suo pancione. “Ti sento”, è la didascalia al post:

Una grande gioia per i futuri genitori Francesca e Gabriele, ai quali non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore!