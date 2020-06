Belen e Stefano a Temptation Island? L’indiscrezione bomba

Belen Rodriguez e Stefano De Martino parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island? Ecco l’indiscrezione bomba

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono iniziate da qualche giorno. Filippo Bisciglia, conduttore per la settima volta consecutiva, ha dichiarato che quest’anno c’è veramente molta carne a cuocere. L’edizione, infatti, sarà caratterizzata da un format innovativo e soprattutto ibrido, in quanto parteciperanno sia coppie famose che coppie non note al piccolo e grande schermo. Le prime due coppie ufficializzate sono Antonella Elia con il compagno Pietro Delle Piane e Manila Lazzaro con il compagno Lorenzo Amoruso. Al momento non conosciamo quali sono le altre coppie in gara. Bisciglia, però, ha promesso che ci saranno tantissime sorprese e colpi di scena. Nel frattempo, sul settimanale Vero Tv, rimbalza un’indiscrezione bomba: Belen Rodriguez e Stefano De Martino parteciperanno alla nuova edizione del reality show?

Belen e Stefano a Temptation Island?

La storia d’amore tra Belen e Stefano continua ad alimentare il gossip. I due si sono fidanzati nell’aprile del 2012 e si sono poi sposati l’anno dopo quando hanno avuto a Santiago. Il loro matrimonio è durato circa un paio di anni. Nel 2015 infatti, attraverso un comunicato stampa, hanno dichiarato la loro separazione. I due in seguito hanno intrapreso strade diverse, frequentando persone diverse. L’anno scorso, però, hanno annunciato il clamoroso e tanto agognato ritorno di fiamma. In realtà, più che una fiamma, è stata una fiammella, dato che a distanza di un anno si sono lasciati di nuovo. Al momento i due sono single: Belen è rimasta a Milano insieme a Santiago, mentre Stefano è a Napoli e conduce Made in Sud. Il settimanale Vero Tv, nell’ultimo numero uscito in edicola, annuncia una clamorosa indiscrezione. Sembrerebbe che uno dei sogni di Maria De Filippi sia quello di far ricongiungere Belen e il suo ex compagno nel villaggio delle tentazioni. Sempre secondo il settimanale, dunque, i due potrebbero essere tra le coppie in gara nella prossima edizione di Temptation Island.

Il reality show andrà in onda sia a luglio, con un’edizione dedicata alle coppie famose e alle coppie comuni, sia in autunno con un’edizione dedicata interamente alle coppie famose. Se l’indiscrezione di cui vi abbiamo parlato sopra dovesse essere confermata, i due ex fidanzati dovrebbero partecipare all’edizione prevista in autunno, dato che per l’edizione in onda luglio è meramente impossibile. Le registrazioni, infatti, sono già iniziate e le coppie sono già sull’isola; inoltre Stefano è super impegnato con il suo show e non sembra avere alcuna voglia di abbandonare il palco per partecipare ad un reality show.